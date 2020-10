¿Que pasó?

En medio de las últimas manifestaciones ocurridas en Plaza Italia con la conmemoración del 18 de octubre, ha causado revuelo lo ocurrido con la estatua del general Manuel Baquedano enclavada en el sector, la cual ha sido vandalizada y pintada de rojo, lo que a obligado a sendas restauraciones.

Lo ocurrido abrió el debate sobre un eventual traslado del monumento a otro lugar con el fin de evitar nuevos ataques.

A nivel de Gobienro, las opiniones están divididas, mientras que el Consejo de Monumentos Nacionales se mostró abierto a analizar la medida y llevarla a un lugar donde pueda ser resguardada por el Ejército.

"Vamos a evaluar en su mérito si corresponde"

El organismo a cargo de los símbolos históricos se mostró a favor de discutir la opción, según las palabras del subsecretario del Patrimonio Cultural, Emilio de la Cerda.

"Vamos a ver cuáles son los antecedentes nuevos y evualuar en su mérito si corresponde o no un cambio", explicó a Radio Bío Bío.

Además, recalcó que un traslado debe tener un argumento. "Cualquier cambio de posición tiene varias connotaciones. Una es la seguridad de las personas, otra tiene que ver con la dimensión simbólica y otra con el carácter patrimonial del elemento", indicó el personero.

"Estamos planificando una propuesta"

Sobre la situación del monumento existe preocupación en el Ejército y no sólo por la estatua, sino también por la "Tumba del Soldado Desconocido" que está en el lugar y cuyos restos humanos están junto a la escultura.

Así lo reveló el coronel Eduardo Villalón, jefe del Departamento Cultural del Ejército, quien sostuvo que planifican una opción para intentar trasladar la estatua a una zona de la institución castrense.

"El responsable de la seguridad y conservación es la comuna donde se encuentra radicado el monumento público. Por eso, el Ejército por ley no puede brindar protección. Estamos planificando como institución una propuesta", admitió el militar.

Opiniones divididas en el Gobierno

A nivel gubernamental, las opiniones son diversas como lo expresó el vocero Jaime Bellolio, quien aseguró el lunes que esa no es una opción, argumentando que "el sacarlo de ahí, si bien es una solicitud del Ejército, porque se ha visto vandalizado una y otra vez, me parece que nuestro estado de derecho no puede ser vandalizado. Creo que se vería como una especie de renuncia el hecho de sacarlo".

Por su parte, el ministro de Defensa, Mario Desbordes, manifestó que es una alternativa que se debe evaluar para evitar que la estatua siga siendo atacada.

En Radio Infinita, el secretario de Estado señaló que "hay que evaluarlo. Yo creo que es un poquito fácil decir 'mira, déjala ahí nomás, es un triunfo para los violentistas', si no soy yo el que la va a custodiar. Es bien fácil decirlo”.

