El monumento al general Manuel Baquedano se ha convertido en principal objeto de daño en las manifestaciones en Plaza Italia y el Consejo de Monumentos Nacionales se abrió a la solicitud del Ejército de retirarlo para evitar este tipo de acciones pese a que desde el Gobierno la idea no es unánime.

Mientras el vocero Jaime Bellolio aseguró el lunes que esa no es una opción, el ministro de Defensa, Mario Desbordes, manifestó que es una alternativa que se debe evaluar para evitar que la estatua siga siendo vanzalizada.

¿Qué dijo Desbordes?

En radio Infinita, el secretario de Estado señaló que "hay que evaluarlo. Yo creo que es un poquito fácil decir 'mira, déjala ahí nomás, es un triunfo para los violentistas', si no soy yo el que la va a custodiar. Es bien fácil decirlo”.

"Creo que hay que tener un poco más de profundidad del análisis y veamos qué pasa. Mucha gente no lo sabe pero ahí está la tumba del soldado desconocido de la Guerra del Pacífico, que está enterrado junto al monumento del General Baquedano, hay una persona que nos representó, que murió por nuestro país en una guerra fuera de Chile. Cualquier país decente lo que hace con este tipo de héroes es cuidar”, indicó.

Asimismo, dijo que "cuando gana un equipo de fútbol, se llena la Plaza Italia igual. Pase lo que pase, esa plaza se llena de gente y no hay ningún respeto por la infraestructura, por la plaza, por Baquedano, ni menos por la tumba. Más allá de la cuestión política, dejó de ser el lugar de encuentro histórico que se pretendió en la década del 50 y por eso creo que hay que evaluarlo. Si yo no le puedo garantizar a la gente que valora eso que la voy a cuidar, no creo que sea dable que me oponga a evaluar retirarla".

Hechos de violencia

Por otro lado, Desbordes también se refirió a los últimos hechos de violencia, manifestando que "se decía que la presencia policial era la que provocaba a los violentos. A estas altura les habrá quedado claro a los que largan esa frase que los violentos no necesitan que haya policía cerca para incendiar, destruir, para atacar infraestructura o personas".

"Antes del 15 de noviembre, se mezclaba una enorme manifestación pacifica, cientos de miles de personas con el grupo más violento. Incluso, por algunos se justificaba e idealizaba a la primera línea, que estaba con la molotov en la mano", comentó.

Sin embargo, planteó que "hay que hacer una defensa al derecho a manifestarse, es uno de los derechos más importantes en democracia (...). Ese derecho tiene que separarse claramete de quien hace actos violentos que está fuera de ese marco. Nadie tiene derecho a quemar un lugar o a intentar incendiar una persona. Hay que hacer la diferencia y en eso el Presidente ha sido claro siempre".

Agregó que "el trabajo que se hace de orden público no es fácil. Un milímetro más allá y los tenemos acusados de uso excesivo de la fuerza, un milímetro más acá y nos quejamos de que no actuaron a tiempo. Nunca se sabe qué es lo que se logra evitar, qué es lo que no sucedió con el trabajo de las policías".

"El episodio de la iglesia es tremendamente doloroso pero además es muy fuerte en términos de imagen, marca la jornada de manera importante", expresó.

Desbordes recordó, que "el diputado Teillier decía que no es cierto que haya gente que salga con el animo de ir a incendiar. Yo le digo que es todo lo contrario, lamentablemente son cientos los que salen con ese ánimo, son grupos anarquistas, antisistema y que cuesta controlarlos porque obviamente tienen cierta preparación, no son grupos que sencillamente se juntaron en torno a un tuit".

