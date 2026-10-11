Ataque en aeropuerto internacional de Riad deja al menos 12 muertos y 309 heridos

11 oct. 2026 - 01:48 hrs.

¿Qué pasó?

El ataque perpetrado el sábado contra el aeropuerto internacional de Riad dejó al menos 12 muertos y 309 heridos, algunos de ellos de gravedad, anunció el domingo la autoridad de aviación civil saudí.

Cuatro saudíes y ocho extranjeros, entre ellos un estadounidense, figuran entre los muertos, precisó la autoridad en un comunicado. "El ataque también causó 309 heridos", algunos de los cuales sufren "lesiones graves", añadió, al tiempo que dio parte de "daños materiales".

Arabia Saudita acusa a hutíes

La coalición militar liderada por Arabia Saudita en apoyo al gobierno de Yemen acusó el domingo a los combatientes hutíes apoyados por Irán de lanzar un ataque contra el aeropuerto internacional de Riad, y prometió responder "con firmeza".

El portavoz de la coalición, Turki al Malki, calificó el ataque como un "crimen de guerra (...) contra una de las terminales de pasajeros del Aeropuerto Internacional Rey Jalid de Riad que causó muertos y heridos entre viajeros y empleados" de la terminal, según un comunicado.

Trump cataloga el ataque de “inaceptable”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo a periodistas que el ataque que dejó al menos 12 muertos en el aeropuerto internacional de Riad es "inaceptable".

Trump dijo que "hablará" con el líder de Arabia Saudita, el príncipe heredero Mohammed bin Salman, tras el ataque atribuido a los hutíes de Yemen. "Lo que pasó en Arabia Saudita es inaceptable", añadió el mandatario.

Por su parte, el enviado de Naciones Unidas para Yemen, Hans Grundberg, afirmó que el mortal ataque contra el aeropuerto de Riad "constituye una grave escalada" del conflicto al acusar a los hutíes proiraníes.

"Acciones como estas representan una grave amenaza para la seguridad regional, perpetúan los ciclos de violencia y complican aún más los esfuerzos de paz para Yemen", señaló Grundberg en un comunicado, instando a los hutíes a "poner fin a estos ataques" contra objetivos civiles en Arabia Saudita.