Incertidumbre en Venezuela: Trasladarán a presos políticos de El Helicoide y familiares denuncian falta de información

03 jun. 2026 - 19:20 hrs.

¿Qué pasó?

Diversos activistas y familiares de detenidos reportaron este miércoles 3 de junio el presunto traslado de los últimos 25 presos políticos que permanecían recluidos en El Helicoide, la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en Caracas, Venezuela.

La información fue seguida en terreno por el corresponsal de Meganoticias en Venezuela, Fernando Tineo, quien reportó un amplio despliegue de seguridad en los alrededores del recinto y la presencia de familiares que intentaban obtener información sobre el paradero de los detenidos.

Según los reportes, los internos estarían siendo trasladados a otros centros penitenciarios del país, aunque hasta el momento no existía información oficial sobre su ubicación definitiva ni sobre las condiciones en que se realizó el procedimiento.

Familiares denuncian falta de información

Durante la jornada, familiares de los presos políticos permanecieron en las inmediaciones de El Helicoide a la espera de conocer detalles del operativo.

Entre quienes se encontraban en el lugar estaba Andreina Baduel, hija del fallecido general Raúl Isaías Baduel, quien actualmente tiene a un familiar recluido en la cárcel de El Rodeo y acudió para respaldar a los familiares de los detenidos.

“Sabemos el patrón de desaparición forzada al que someten a los presos políticos después de estos traslados, que ni siquiera avisan, que ni siquiera avisan a familia y que ni siquiera hay una información oficial de lo que verdaderamente ocurre”, señaló.

El Helicoide fue denunciado por presuntas violaciones a los derechos humanos

El Helicoide ha sido señalado durante años por organizaciones nacionales e internacionales como un centro donde presuntamente se han cometido violaciones a los derechos humanos, incluyendo denuncias de torturas, tratos crueles e incomunicación de detenidos.

Según explicó el corresponsal de Meganoticias, el traslado de los presos políticos se produjo luego de que familiares y la ONG Justicia, Encuentro y Perdón alertaran que el recinto continuaba operando pese a anuncios previos sobre su cierre.

La organización aseguró que al menos 25 presos políticos seguían recluidos en el lugar, lo que generó nuevas presiones para esclarecer la situación.

Periodistas fueron retenidos mientras realizaban cobertura

En medio de la cobertura, Fernando Tineo informó que fotógrafos de Reuters y de la Agencia EFE, junto a otra reportera gráfica, fueron retenidos temporalmente por funcionarios cuando intentaban registrar imágenes de las instalaciones desde un sector cercano.

De acuerdo con el relato, los profesionales fueron trasladados al interior de El Helicoide, donde sus equipos habrían sido revisados antes de ser liberados minutos más tarde.