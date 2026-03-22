Israel prevé "varias semanas de combates" contra Irán y Hezbolá en Líbano

22 mar. 2026 - 19:33 hrs.

¿Qué pasó?

Israel anticipó este domingo varias semanas más de combates contra Irán y el grupo proiraní libanés Hezbolá, mientras que Estados Unidos e Irán cruzaron amenazas de ataques a infraestructuras estratégicas.

Por el momento no se vislumbra una salida tras más de tres semanas de una guerra que tiene en vilo a la economía global por la posibilidad de que la fuerte alza del petróleo genere inflación.

Bajo una fuerte presión por el alza de los precios de los combustibles en un año de elecciones de mitad de mandato, el presidente estadounidense Donald Trump dio un ultimátum de 48 horas a Irán para que reabra el estrecho de Ormuz.

Si no se reabre esta vía clave para el comercio mundial de hidrocarburos, "Estados Unidos atacará y arrasará sus diversas CENTRALES ELÉCTRICAS, ¡EMPEZANDO POR LA MÁS GRANDE!", dijo en un mensaje en Truth Social.

Irán replicó de inmediato. El poderoso presidente del Parlamento, Mohammad Baqer Qalibaf, amenazó con destruir "irreversiblemente" las infraestructuras energéticas, de tecnología de la información y de desalinización de agua de la región.

El mando operativo del ejército Jatam Al Anbiya amenazó con cerrar "completamente" el estrecho si Trump ejecuta sus amenazas.

Desde el inicio de la guerra, Irán impone un bloqueo casi total a esta vía marítima, pero un número relativamente reducido de buques ha podido transitar por ella, alrededor de un 5% de su volumen previo a la guerra, según la consultora Kpler.

Israel alza el tono

"Ciudadanos de Israel, nos esperan más semanas de combates contra Irán y Hezbolá", declaró este domingo el portavoz castrense Effie Defrin.

Más temprano, el jefe del Estado Mayor de Israel, el teniente general Eyal Zamir, afirmó que la operación contra Hezbolá no ha hecho más que empezar porque es una ofensiva "a largo plazo" y anunció que "intensificará sus operaciones terrestres selectivas" y los ataques en Líbano.

Desde que Hezbolá comenzó a disparar cohetes contra Israel el 2 de marzo, el ejército israelí lanzó una campaña de bombardeos sobre Líbano y avances terrestres en una zona a lo largo de la frontera que han causado miles de muertos y más de un millón de desplazados.

El ejército israelí atacó este domingo un importante puente situado en la principal carretera costera que conecta la región de Tiro con el resto del país, después de que el ministro de Defensa, Israel Katz, afirmara que el gobierno dio la orden de destruir más infraestructuras utilizadas presuntamente por Hezbolá.

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