Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

URGENTE: Señal En Vivo: Meganoticias Ahora

URGENTE: Señal En Vivo: Mucho Gusto

Trump dice que espera tener "el honor de tomar Cuba"

¿Qué pasó?

El presidente estadounidense Donald Trump declaró este lunes que espera tener "el honor de tomar Cuba" durante su mandato, en plenas conversaciones con el régimen de La Habana, exangüe a causa de la crisis energética.

¿Qué dijo Donald Trump?

"Creo realmente que tendré el honor de tomar Cuba, de alguna manera", declaró a periodistas Trump en el Despacho Oval.

Lo más visto de Mundo

"Quiero decir liberarla, o tomarla. Creo que puedo hacer lo que quiera, si quiere que le diga la verdad. Es una nación muy debilitada en estos momentos", consideró.

Ir a la siguiente nota

"Sería un gran honor", explicó.

Cuba reconoce negociaciones con EEUU

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, reconoció el viernes que ambos gobiernos mantienen negociaciones, en medio de un bloqueo casi total de Washington a la entrega de crudo a la isla, que sufre apagones generalizados.

Washington amenaza con sanciones a los países que quieren entregar crudo a la isla, ya que considera que su gobierno comunista es una "amenaza".

Todo sobre Donald Trump

Leer más de

Notas relacionadas