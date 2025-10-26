Tragedia en Argentina: Al menos nueve muertos y 29 heridos deja accidente carretero

26 oct. 2025 - 14:47 hrs.

¿Qué pasó?

Al menos nueve personas murieron y 29 resultaron heridas cuando un autobús cayó a un arroyo desde un puente tras chocar con un automóvil este domingo en Misiones, noreste de Argentina, informaron a la agencia AFP autoridades provinciales.

El accidente ocurrió en la madrugada cerca de la ciudad de Oberá en la provincia de Misiones, fronteriza con Brasil y Paraguay. "Hay nueve fallecidos", precisó el ministro de gobierno de Misiones, Marcelo Pérez. En tanto, el ministro de Salud de la provincia, Héctor González, confirmó "29 heridos".

¿Qué se sabe del accidente de un bus en Argentina?

Fuentes policiales indicaron que dos de los heridos debieron ser derivados a hospitales de mayor complejidad en Posadas, la capital provincial.

El autobús, de dos pisos, perdió el control a raíz del impacto frontal con el automóvil, rompió las defensas metálicas del puente y cayó varios metros al lecho de un arroyo, señaló.

El accidente se produjo en un día de elecciones legislativas nacionales en Argentina. Los rescatistas trabajaron varias horas para liberar a las personas que habían quedado atrapadas en el vehículo.

El conductor del automóvil es una de las víctimas fatales, mientras las autoridades trabajan en la identificación de las otras víctimas, ya que la empresa transportista no posee la nómina de pasajeros.

El autobús cumple un servicio interprovincial, que permite el ascenso y descenso de viajeros a lo largo del recorrido, por lo que se desconoce la cantidad exacta de personas que transportaba.

Todo sobre Argentina