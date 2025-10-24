"Descansa en paz, amigo 'Coyote'": Piloto de rally chileno y su pareja mueren en accidente en Argentina

24 oct. 2025 - 14:33 hrs.

¿Qué pasó?

Un piloto de rally chileno y su pareja murieron tras sufrir un accidente de tránsito en la ciudad de Río Grande, en Tierra del Fuego, Argentina, hasta donde habían viajado para comprar un auto de competencia.

Se trata de Erick "Coyote" Paredes Vargas, de 29 años, y Laura Rosas Velásquez, quienes habían cruzado desde la comuna de Porvenir, en la región de Magallanes, hacia el país vecino el pasado fin de semana, con el objetivo de adquirir un vehículo de rally, según informó el medio trasandino La Voz.

De acuerdo con los antecedentes, el domingo 19 de octubre, cerca de las 16:30 horas, ambos salieron a probar el automóvil por un camino de ripio. Sin embargo, el piloto perdió el control del vehículo, momento en que una camioneta los chocó.

Joven piloto era conocido en Chile y Argentina

A raíz de la fuerza del impacto, Laura falleció en el lugar, mientras que Erick fue trasladado a un hospital de la zona, donde perdió la vida horas más tarde mientras estaba siendo operado.

Según el citado medio, "Coyote" era padre de dos niños y tenía una destacada trayectoria en el Gran Premio de la Hermandad y en competencias regionales. Por su parte, ella trabajaba en la empresa salmonera Nova Austral y anteriormente en el Hospital de Porvenir.

La pareja era muy conocida en la zona por su amor al automovilismo. De hecho, la Asociación Deportiva Local Fueguina de Automovilismo (ADELFA) publicó un emotivo mensaje en redes sociales, expresando desear "paz y consuelo a sus padres y hermanos en este triste momento. Te recordaremos con ese entusiasmo, alegría y pasión por los fierros: descansa en paz, amigo "Coyote"".