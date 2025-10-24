Había sangre en las paredes: Revelan imágenes exclusivas de la "casa de la tortura" donde mataron a tres jóvenes en Argentina

24 oct. 2025 - 13:14 hrs.

¿Qué pasó?

A más de un mes del el brutal asesinato de tres jóvenes en Argentina, quienes habrían sido víctimas de un grupo narcotraficante, este viernes la Policía de Buenos Aires divulgó imágenes de la "casa de la tortura", en la que se cometió el crimen en el sector de Florencio Varela.

Se trata de una serie de grabaciones en las que ve en detalle cómo quedó la vivienda tras la muerte de Lara Gutiérrez (15), Morena Verdi (20) y Brenda del Castillo (20).

Había sangre en las paredes y marcos

Registros que publicó Infobae, muestran detalles escalofriantes de la casa, como varias manchas de sangre esparcidas por las paredes, techos y hasta en los marcos de las puertas.

La policía también se encontró con un patio muy desordenado, con basura, ropa colgada y hasta una suerte de espantapájaros con un polerón. En ese mismo sitio de la casa encontraron los cuerpos de las tres jóvenes con evidentes signos de tortura.

Al interior de la vivienda también había ropa tirada por varias partes e incluso peluches y algunos juguetes que daban cuenta de una eventual presencia de niños, a pesar de que la Policía aún no se ha referido a ello. En esa habitación también había mucha sangre.

Según se le escucha decir a los policías, la casa había sido limpiada, lo que imposibilitó encontrar mayores pruebas del triple crimen.

Cabe recordar que las víctimas fueron llevadas bajo engaño a la casa de la calle Chañar al 700, en donde fueron brutalmente golpeadas y apuñaladas antes y después de morir, en una supuesta venganza por un robo de decenas de kilos de cocaína. De momento, hay ocho detenidos.

Revisa las imágenes de la casa

Sangre en el techo / Foto: Infobae

Sangre en el marco de las puertas / Foto: Infobae

Sangre en las paredes / Foto: Infobae

Espanta pájaros en el patio / Foto: Infobae