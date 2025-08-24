Infidelidad en la comisaría: Mujer descubrió a su esposo policía en ropa interior junto a una compañera y ambos la golpearon

24 ag. 2025 - 19:46 hrs.

¿Qué pasó?

Un escándalo de infidelidad remece a la provincia de Jujuy, en Argentina, donde una mujer descubrió a su esposo, que es policía, en ropa interior junto a una compañera dentro de la comisaría en la que ambos trabajaban.

La mujer, indignada, increpó a los amantes, desatando así un escándalo. Los dos efectivos reaccionaron mal, atacándola a golpes y terminaron siendo imputados por lesiones.

Mujer encontró a su esposo en ropa interior en la comisaría

El violento hecho tuvo lugar en la Seccional Nº 26 del barrio Belgrano de la ciudad de San Pedro de Jujuy. Si bien el suceso ocurrió el pasado viernes, se dio a conocer recientemente debido al hermetismo con el que se llevó la causa.

Según consignó el medio local "Jujuy al Momento", la esposa del oficial acudió a la comisaría durante la madrugada, donde encontró en una de las habitaciones a su pareja en ropa interior junto a otra funcionaria, quien también trabaja en la misma dependencia.

Tras ser descubiertos, los oficiales comenzaron a golpear a la mujer. No conformes con esto, el medio señala que intentaron llevar a la víctima a otra comisaría y ocultar lo ocurrido.

El caso llegó hasta el ayudante fiscal del Ministerio Público de la Acusación, quien le tomó la declaración a la mujer agredida y le trasladó el informe sobre el caso al fiscal Agustín Jarma, que quedó a cargo de la causa.

Con respecto a los efectivos que protagonizaron el violento acto, ambos se encuentran actualmente separados de sus cargos, bajo sumarios administrativos e imputados por las agresiones a la mujer víctima del adulterio.

Así las cosas, el hombre se encuentra imputado por "lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género", mientras que la oficial con "lesiones leves".

