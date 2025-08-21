Mujer se tomó casa y denunció a la hija de la dueña del inmueble que quiso sacar fruta de un árbol

21 ag. 2025 - 17:54 hrs.

Una historia casi de película fue la que se registró en la isla francesa de Córcega, donde una okupa llamó a la policía para denunciar que la hija de la propietaria de la vivienda que ella se tomó había ingresado al inmueble a recoger fruta.

La mujer fue expulsada de su propia casa por la policía debido a que la ley local facultaba a la okupa para efectuar una denuncia por allanamiento de morada.

Supuesta compradora okupó la casa

La historia en torno a la okupación ilegal de la vivienda comenzó en 2017 cuando Valérie, dueña de la casa, decidió ponerla en venta. Fue así como le mostró la propiedad a una mujer de 40 años, quien posteriormente ocupó la vivienda.

Eso quedó al descubierto cuando Valérie acudió a mostrarle la casa a otro eventual comprador, instancia en que se percató de que la chapa de la puerta había sido cambiada y que la misma mujer que visitó la casa para supuestamente comprarla, se la había tomado.

En ese entonces en Francia no existía una ley antiocupación, por lo que el propietario debía iniciar un largo proceso judicial, el cual culminó en 2024, cuando la justicia dictó una sentencia para ordenar el desalojo, el cual aún no se concreta, ya que la okupa tiene plazo hasta el próximo 15 de septiembre para desalojar la vivienda.

Quiso sacar fruta del árbol y la sacó la policía

Una de las situaciones más insólitas que vivió la familia durante los más de ocho años de okupación ocurrió cuando Isabelle, hija de Valérie, intentó ingresar a la casa familiar para sacar clementinas de un árbol plantado por su abuelo.

"Un día quise entrar al jardín para coger clementinas del árbol que plantó mi abuelo en 1933", relató, según consignó HuffPost.

En esa oportunidad la okupa llamó a la policía, quienes finalmente echaron a la hija de la dueña de la casa. En ese contexto, Isabelle sinceró su frustración diciendo "no puedo seguir viendo cómo se deteriora la salud de mi madre", haciendo referencia a los ocho años de trámites con los que han tenido que lidiar para poder recuperar la propiedad familiar.