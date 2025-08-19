Se demoró medio siglo: Hombre confesó haber participado en el robo de un banco 50 años atrás

19 ag. 2025 - 18:21 hrs.

Dicen que nunca es tarde. Y ese aforismo podría perfectamente aplicar para un caso en Islandia donde el autor de un delito confesó 50 años después haber cometido el ilícito. Y no se trata de cualquier incivilidad, pues el acto responde a lo que fue el primer robo a un banco en ese país.

El atraco tuvo lugar en 1975 y de acuerdo a lo que consigna National Geographic, la prensa de la época describía cómo unos desconocidos habían entrado a una sucursal de banco y habían robado el símil a 1.200 euros. Hasta ahora, no se sabía nada más sobre ese atraco.

Pero eso cambió cuando uno de los presuntos autores se presentó en la comisaría para declarar que, junto a varios amigos, había participado en el atraco.

Travesura de adolescente

La identidad del hombre en cuestión no ha sido revelada hasta ahora, pero lo que sí se sabe es que en su declaración el presunto culpable había dicho que todo partió como una travesura de adolescentes, aprovechando unas reformas en el edificio del banco, que lo había dejado parcialmente expuesto.

Así, retirar una tabla de madera que cubría un agujero en la pared exterior de la sucursal bastó para colarse en la infraestructura para cometer el delito. Eso sí, no accedieron a las bóvedas.

Sin embargo, con lo sustraído pudieron darse ciertos lujos, al menos, lujos para un grupo de menores de edad entre 13 y 14 años: golosinas, bebidas, varias idas al cine.

Como sea, el delito ya está prescrito, por lo que no habrá cargos para el autor confeso, aunque de haber sido descubiertos en su momento, es probable que tampoco haya ido a la cárcel por su corta edad.

