Cerdos salvajes con carne azul neón tienen en alerta a California: Expertos advierten de su peligrosidad

18 ag. 2025 - 18:48 hrs.

¿Qué pasó?

Un extraño descubrimiento tuvo lugar en California, donde un fenómeno está cambiando la anatomía interna de los cerdos salvajes. Cazadores reportaron que la carne y grasa de los animales está presentando una inusual tonalidad azul neón.

El primer descubrimiento se realizó cerca de Salinas, en el condado de Monterey. El experto en control de fauna silvestre, Dan Burton, dijo que su primer avistamiento ocurrió en marzo pasado: "No estoy hablando de un poco de azul. Estoy hablando de azul neón, azul arándano. Es una locura".

¿Qué dijeron los expertos sobre la carne azul neón?

Extrañado ante la rareza de su hallazgo, Burton le avisó al Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California (CDFW), lo que le llevó a destapar un serio problema ambiental en el sector.

Luego de una exhaustiva investigación, el Laboratorio de Salud de la Fauna Silvestre del CDFW y el Laboratorio de Salud Animal y Seguridad Alimentaria de California en Davis llegaron a la conclusión de que la culpable era la difacinona, un rodenticida anticoagulante.

Este veneno se utiliza ampliamente en los sectores agrícolas para controlar a los roedores, y se tiñe intencionalmente de color azul neón como medida de seguridad, para así evitar que sea consumido por seres humanos.

Según informó el CDFW, el veneno puede también afectar a quienes consuman carne de los animales envenenados, tanto depredadores salvajes como seres humanos, ya que la sustancia permanece activa en el cuerpo incluso después de ser cocinada.

¿Los cerdos están en peligro?

Los Angeles Times consignó que los animales "estuvieron expuestos durante un período prolongado" al rodenticida, según las pruebas de laboratorio. Pese a ser un veneno, este está pensado para matar ratones, por lo que la dosis en las trampas no es lo suficientemente grande como para generar daño en los cerdos, que suelen pesar entre 45 y 90 kilos.

Si bien el uso de la difacinona fue restringido en 2024, limitándose únicamente a técnicos certificados, restos del veneno continúan apareciendo en la fauna local, por lo que CDFW hizo un llamado a tener precaución a la hora de recolectar carne en la zona, así como también a denunciar en caso de hallar un animal con dicho color en su carne.

"Los cazadores deben ser conscientes de que la carne de animales de caza, como jabalíes, ciervos, osos y gansos, puede estar contaminada si dichos animales han estado expuestos a rodenticidas", expresó el Dr. Ryan Bourbour, coordinador de investigaciones sobre pesticidas en el CDFW.

"La exposición a rodenticidas puede ser motivo de preocupación para la fauna silvestre no objetivo en zonas donde se aplican estos productos muy cerca del hábitat de los animales", agregó.