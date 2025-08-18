Le hizo caso a los consejos de la IA para eliminar la sal de sus comidas: Terminó hospitalizado por tres semanas

18 ag. 2025 - 11:13 hrs.

¿Qué pasó?

Un hombre de 60 años requirió hospitalización urgente tras seguir al pie de la letra un consejo médico de la inteligencia artificial. Concretamente, el sujeto le consultó a Chat GPT cómo reducir su consumo de sal, recibiendo como respuesta la sugerencia de sustituir la sal común por bromuro de sodio.

No obstante, esta sustancia está prohibida en la mayoría de los países por su alta toxicidad, lo que Chat GPT no le informó al individuo en medio de su recomendación. Esto causó que el hombre experimentara alucinaciones, paranoia, acné y un nivel de bromuro en sangre 240 veces superior al normal.

Hombre es hospitalizado tras seguir consejo de Chat GPT

El curioso caso clínico fue cubierto por la revista médica estadounidense Annals of Internal Medicine y posteriormente recogido por el diario italiano "Wired", y se constató que el hombre estuvo consumiendo bromuro de sodio durante tres meses.

El individuo acudió a urgencias sufriendo fatiga extrema, sed constante, problemas de equilibrio y brotes psicóticos, con alucinaciones visuales y auditivas. Los médicos encontraron en su sangre un nivel de bromuro de 1.700 mg/L. Para contextualizar, lo normal es 7,3 mg/L.

Los profesionales ingresaron al hombre como un caso de intoxicación por bromuro. Esta sustancia era utilizada como un ansiolítico hace años, pero fue retirada del mercado por sus graves efectos secundarios neuropsiquiátricos y dermatológicos.

Actualmente, su uso está prohibido en la mayoría de países, y su comercialización se da, principalmente, en mercados online poco regularizados.

Lo más grave, sin embargo, es que el caso no fue un hecho aislado, pues la inteligencia artificial otorgó la misma respuesta tras ser consultada por el equipo médico. Nuevamente, la herramienta no advirtió sobre los efectos secundarios.

Desde Open AI, compañía a cargo de Chat GPT, señalaron que su inteligencia artificial "no está diseñada para el diagnóstico ni el tratamiento de ninguna afección médica", e hicieron el llamado a consultar con un especialista.

Todo sobre Sucesos