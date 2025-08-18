Familia real noruega en la polémica: Hijo de la princesa es acusado de 32 delitos

18 ag. 2025 - 18:14 hrs.

Una serie de acusaciones por parte de la fiscalía de Noruega es la que está enfrentando Marius Borg Høiby, hijo de la princesa de ese país, Mette-Marit, por supuestos delitos que en los que habría incurrido entre los años 2018 y 2024.

En total, al hijo de la princesa se le acusa de haber cometido 32 ilícitos en el período anteriormente mencionado. Los cargos fueron presentados después de una investigación de hace más de un año, tras ser acusado de agredir a su entonces novia.

Los cargos que pesan sobre el hijo de la princesa de Noruega

Fue este episodio el que suscitó una serie de acusaciones. Entre ellas se incluyen varios actos violentes contra otra exnovia, daños, alteración del orden público, infracciones de tráfico y filmar los órganos sexuales de varias mujeres sin su conocimiento y consentimiento, según ha explicado en una rueda de prensa en Oslo el fiscal general Sturla Henriksb.

"Se trata de actos muy graves que pueden dejar huella y destruir vidas. La pena máxima para los delitos mencionados en la acusación es de cárcel de hasta 10 años", ha dicho el fiscal.

Por su parte, Borg Høiby, de 28 años, niega las acusaciones, al menos las más graves que pesan en su contra, pero sí planea declararse culpable de algunos cargos menores en el tribunal cuando comience el juicio, según ha explicitado su abogado, Petar Sekulic.

"Él no está de acuerdo con las acusaciones sobre violación y violencia doméstica”, ha dicho Sekulic sobre su cliente tras conocerse su imputación. "Corresponde a los tribunales conocer este caso y llegar a una decisión", agregó.

Por su parte, el fiscal ha subrayado la importancia de que haya "igualdad ante la ley", asegurando que la relación del acusado con la familia real sea considerado al momento de ser juzgado.

Entre las potenciales víctimas, figuran más de una decena de personas, entre ellas varias de sus exparejas. El tribunal tenía 30 días para decidir si se le acusaba formalmente, lo que ocurrió este lunes, aumentando el número de delitos que recaen en el joven.

A Borg ya se le retiró el pasaporte diplomático hace unas semanas. Todo este embrollo ha calado hondo en la familia real, la que se ha mantenido alejada de comentar el caso. En todo caso, Mette-Marit reconoció que 2024 fue un año “muy duro” y que la familia recibió “ayuda profesional” del sistema sanitario, aunque no llegó a precisar más, según consigna El País.

