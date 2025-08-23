"Perdóname, pero te tengo que robar": Video muestra a ladrón robando heladería sin utilizar violencia y pidiendo disculpas

23 ag. 2025 - 19:43 hrs.

¿Qué pasó?

Un insólito caso ocurrió en Mar del Plata, Argentina, donde un ladrón ingresó a una heladería con la intención de sustraer la recaudación del día. Sin embargo, lo curioso del caso es que el sujeto se acercó a la empleada y, con total calma, anunció lo que haría, pidiendo disculpas de antemano.

El hecho ocurrió el pasado martes y quedó registrado en las cámaras de seguridad del local, que captaron al delincuente ingresar muy tranquilamente al comercio, como si fuera un cliente más.

Ladrón pidió disculpas por robar

Pocos segundos más tarde, el hombre llevó a cabo su cometido. Muy despacio, se acercó hasta la empleada, quien estaba visiblemente consternada, y le pidió disculpas por su actuar: "Perdóname, pero te tengo que robar".

Mientras continuaba sacando el dinero de la caja registradora, el delincuente continuó hablándole a la mujer, quien permaneció sentada inmóvil en una banca.

El ladrón no hizo uso de la violencia en ningún momento. Es más, no sacó ningún arma, ni tampoco se puso violento. De hecho, incluso intentó sacarle conversación a la trabajadora y, una vez terminó de robar, se retiró caminando.

"Llama mucho la atención la situación porque el flaco le pide disculpas cuando le roba, y después le dice: ‘tranquilízate, tomá un vaso de agua, te tengo que robar’", relató el dueño de la heladería a los medios argentinos.

Hasta el momento, no se informó si es que la policía logró identificar al responsable de este atípico asalto.

Revisa el registro del robo

