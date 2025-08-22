Unión Africana exige un cambio en el mapa del mundo: ¿Cuál es la modificación que piden?

22 ag. 2025 - 12:31 hrs.

¿Qué pasó?

Durante siglos, hemos utilizado el tipo de mapamundi Mercator, el cual agranda Europa, situada en el centro, y empequeñece África. En este sentido, la Unión Africana está impulsando el fin de la distorsión en dicho planisferio, para así sustituirlo por proyecciones más acordes a las dimensiones reales.

A través de la iniciativa Correct The Map, la cual es respaldada por la Unión Africana, se busca que gobiernos, organizaciones internacionales y educativas dejen de utilizar el modelo Mercator, para así dar paso a una nueva cartografía que no empequeñezca África.

Fara Ndiaye, cofundadora y directora ejecutiva de Speak Up Africa, una de las organizaciones tras la iniciativa, sostuvo en conversación con El País que "es la primera vez que una institución panafricana toma una posición clara sobre la representación visual de África (...) Es una demanda cultural y cívica en una política continental dirigida al mundo entero".

"Reclamar la realidad"

Por su parte, Carlos Lopes, profesor de la Universidad de Ciudad del Cabo y colaborador de Africa No Filter, la otra organización detrás de Correct The Map, expresó que es "una señal de que África se niega a seguir siendo una nota al pie en su propia historia".

Además, el académico sostuvo que no se trata de un debate meramente cartográfico, sino que también de "dignidad, educación e incluso de diplomacia (...) Al fin y al cabo, si tu casa siempre apareciera diminuta en Google Maps, acabarías queriendo que lo corrigieran".

"Si África aparece más pequeña de lo que es en relación con los otros continentes, también lo hace su peso en la imaginación de los ciudadanos y los responsables de la toma de decisiones. Corregir el mapa no es vanidad: es reclamar la realidad", añadió.

La alternativa propuesta por la iniciativa es la implementación de Equal Earth, una proyección cartográfica que expone con mayor precisión las dimensiones reales de los continentes: "Cuando los no africanos crecen aprendiendo a partir de mapas distorsionados, desarrollan esa percepción equivocada de que África es más pequeña y menos significativa de lo que realmente es".

