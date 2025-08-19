México: hallan seis cabezas en la carretera Puebla?Tlaxcala y otro cráneo en Colima

19 ag. 2025 - 17:52 hrs.

Las autoridades mexicanas hallaron este martes seis cabezas humanas abandonadas en una carretera que conecta a los estados de Puebla y Tlaxcala. El hallazgo —inédito en esa región— fue reportado inicialmente por automovilistas y luego confirmado por la Fiscalía de Tlaxcala, en cuya jurisdicción se localizaron los restos.

Ese mismo día, en la ciudad de Colima (oeste), policías informaron del hallazgo de otro cráneo y más despojos humanos, según reportes difundidos por medios locales.

La fiscalía tlaxcalteca detalló en sus redes sociales que las cabezas corresponden a seis hombres e informó la apertura de una investigación para identificar a los responsables. De acuerdo con versiones periodísticas, en el sitio habría aparecido un panfleto que atribuye las decapitaciones a un ajuste de cuentas entre bandas dedicadas al robo de gas.

Si bien en Puebla y Tlaxcala se ha detectado la presencia de grupos dedicados al trasiego de drogas y combustibles, ambos estados se mantenían ajenos a hechos de esta crudeza. No obstante, en los últimos meses se han reportado hallazgos de cadáveres en la zona limítrofe entre ambas entidades.

Este tipo de escenas ha sido frecuente desde hace más de una década en estados del norte y de la costa del Pacífico, donde operan organizaciones del narcotráfico. El 30 de junio pasado, por ejemplo, fueron localizados 20 cadáveres —cinco de ellos decapitados— en una carretera de Sinaloa (noroeste). En marzo de 2022, seis cabezas y otros restos humanos fueron abandonados sobre el techo de un vehículo en la avenida principal de Chilapa, en Guerrero (sur).

Los descubrimientos en Tlaxcala y Colima ocurrieron después de que, el sábado, un colectivo civil de búsqueda de personas desaparecidas reportara restos humanos en una presunta fosa clandestina dentro de un panteón de Tlaquepaque, Jalisco (oeste). Según el grupo Madres Buscadoras de Jalisco, los despojos corresponderían al menos a nueve personas y estaban atados con cuerdas y cintas de embalaje. La fiscalía de Jalisco, sin embargo, afirmó contar con “elementos para presumir que se trata de inhumaciones realizadas conforme a las leyes”.

Cabe recordar que las autoridades regionales suelen autorizar entierros en fosas comunes cuando los cadáveres no son identificados tras cierto tiempo. Jalisco es, además, el estado con más personas desaparecidas en México, con casi 16.000, dentro de un total cercano a 130.000 casos registrados en su mayoría desde 2006, cuando el Estado declaró la guerra a los cárteles. Desde entonces, el país acumula aproximadamente 480.000 homicidios.