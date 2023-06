Encuentran restos en el área de búsqueda del submarino desaparecido que se dirigía al Titanic

Medios internacionales informaron durante este jueves del hallazgo de restos materiales en el área de búsqueda del submarino desaparecido que se dirigía a visitar al Titanic en el Océano Atlántico.

El hallazgo fue realizado por un vehículo operado a control remoto mientras buscaba al sumergible, informó la Guardia Costera de Estados Unidos.

A debris field was discovered within the search area by an ROV near the Titanic. Experts within the unified command are evaluating the information. 1/2