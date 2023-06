Confirman que toda la tripulación del submarino desaparecido está muerta

La empresa OceanGate, a la cual pertenece el submarino desaparecido que iba rumbo al Titanic, emitió un comunicado este jueves informando novedades acerca de las labores de búsqueda. En este sentido, la compañía reveló que los pasajeros que iban a bordo fallecieron.

En el documento la compañía informó que "creemos que nuestro director ejecutivo Stockton Rush, Shahzada Dawood y su hijo Suleman Dawood, Hamish Harding y Paul-Henri Nargeolet lamentablemente se han perdido".

CNN confirms: OceanGate released a statement saying they believe the passengers onboard the Titanic expedition submersible have “sadly been lost.” Full statement below pic.twitter.com/9QY5hxkHQI