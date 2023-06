¿Qué es implosionar? El fenómeno que le podría haber ocurrido al submarino desaparecido y que preocupa a expertos

La desaparición de Titán, submarino que era utilizado para hacer expediciones en el fondo del mar con la finalidad de que sus ocupantes, que en este caso eran turistas, pudieran ver los restos del Titanic, ha causado conmoción a lo largo del mundo.

Tras días de su desaparición, no se han logrado conocer mayores detalles que puedan entregar indicios de dónde se encuentra el sumergible extraviado.

Respecto a este hecho, el experimentado buzo G. Michael Harris, en entrevista con Fox News, se mostró pesimista frente a la posibilidad de que sean rescatados con vida, y teme porque el submarino pueda hacer implosión.

Tras entrevistar al buzo G Michael Harris, quien aseguró conocer a tres de las cinco personas a bordo del Titán, el comentarista de Fox News, Jesse Watters, escribió en su Twitter que “el líder de la expedición del Titán, dice que más personas han estado en el espacio exterior que en la profundidad del océano que es donde el desaparecido submarino del tour al Titanic está”.

“(Harris) dice que no hay nada que la Marina pueda hacer en este momento y que las cosas no lucen bien”, agregó en la red social.

Titanic expedition leader, @gmichaelharris, says more people have been to outer space than the depth of the ocean that the missing Titanic tour submarine is. He says there’s nothing the Navy can do right now and things aren’t looking good. pic.twitter.com/JHdSSZOe3Q