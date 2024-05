Edmundo Varas: ¿Qué hace hoy en día y quién es la actual pareja del exchico reality?

09 may. 2024 - 22:10 hrs.

En 2008 un desconocido joven llamado Edmundo Varas conoció la fama en pocos meses, luego de su participación en el reality "Amor Ciego", en el que un grupo de hombres debía conquistar a Carolina Bastías.

Varas se presentó como futbolista amateur y destacó por su romanticismo, por su recordado canto de la canción "Solo para Ti" del grupo Camila y por la frase "Tranquilo papá" que le dijo a Félix Soumastre.

Fue así cómo se ganó el cariño del público y logró ganar la competencia. Tras un forzado beso con "Cari", Varas no inició una relación con la modelo y separaron sus caminos rápidamente. De ahí en más estuvo en el reality "1810" y luego tuvo escasas apariciones en TV.

¿Cuántos años tiene Edmundo Varas y a qué se dedica?

Edmundo Varas ingresó a "Amor Ciego" con 25 años, y actualmente tiene 41 años tras haber nacido el 20 de septiembre de 1982.

Luego del reality se le perdió el paso hasta hace poco, pues se conoció que se dedicó a estudiar diferentes carreras y diplomados.

Actualmente, según su LinkedIn, figura como Técnico Superior en Preparación Física en el IP Chile, aunque antes había estudiado Pedagogía en Educación Física en la Universidad Autónoma. Asimismo, en su Instagram destaca que cuenta con un diplomado de PNL y Coaching (2022) y otro en Ciencias de la Salud y Mindfullnes (2023).

Por si fuera poco, en 2024 ingresó a estudiar su segunda carrera universitaria tras titularse de preparador físico en 2022. Actualmente Varas estudia Psicología en la Universidad SEK. "Me dijeron que no era posible, me dijeron y para qué? Aquí voy de nuevo...", escribió en Instagram aquella vez.

Fuera de ello, cuenta con una pequeña empresa que ofrece lavados de alfombras y pisos llamada "Tu Mundo Activa".

Antes, en 2021 Varas intentó incursionar en la política como candidato a concejal por Estación Central bajo un cupo de Renovación Nacional (RN), aunque no resultó electo.

¿Quién es la actual pareja de Edmundo Varas?

Desde 2024, Edmundo Varas dio a conocer que se encuentra emparejado con Paula 'Pali' León, una enfermera con la que comparte constantemente fotografías en redes sociales.

Cabe recordar que anteriormente Varas tuvo una mediática relación con la modelo Francoise Perrot, con quien tuvo una hija llamada Florencia y que actualmente tiene 14 años.

El sueldo de Edmundo Varas en "Amor Ciego"

Luego de su paso por "Amor Ciego", Edmundo Varas reveló que Canal 13 le pagaba $50.000 por cada semana en la que se mantuviera en competencia.

“Me pagaban 50 mil pesos semanales y fracción, 200 mil pesos mensuales. El sueldo mínimo eran 115 mil pesos”, contó en el programa 'Sígueme y te sigo' el año pasado.

