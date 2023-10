Edmundo Varas estudiará segunda carrera universitaria: "Me dijeron que no era posible, para qué. Aquí voy de nuevo..."

28 oct. 2023 - 10:15 hrs.

Edmundo Varas anunció que tomó una importante decisión ligada al ámbito académico, y es que a sus 40 años cursará su segunda carrera universitaria, tras obtener el título de Preparador Físico en 2022.

Recordemos que Varas saltó a la fama con solo 26 años cuando soñaba con ser futbolista. En concreto, se volvió conocido por su participación en un conocido reality show de Canal 13.

La segunda carrera de Edmundo Varas

Por "circunstancias de la vida", Edmundo postergó sus estudios hasta que en abril del año pasado consiguió su certificación como Técnico Superior en Preparación Física en el Instituto Profesional de Chile (IP Chile).

Además, a comienzos de este año terminó un Diplomado Formación en Coaching y Programación Neurolingüística en la Universidad Andrés Bello.

Ahora, el exaspirante a concejal, reveló a través de su cuenta de Instagram que se embarcará en un nuevo desafío académico. Esta vez, eligió la carrera de Psicología.

"Me dijeron que no era posible, me dijeron y para qué? Aquí voy de nuevo...", escribió sobre una fotografía de la malla curricular que ofrece la Universidad SEK, su nueva casa de estudios. En el post, dejó ver que fue aceptado para el periodo académico de 2024.

Emprendimiento de alfombras

Hace un par de meses, el profesor de educación física comentó que en paralelo a su perfeccionamiento profesional cuenta con una pequeña empresa que ofrece lavados de alfombras y pisos.

Residencias, negocios y servicios médicos han sido clientes de Tu Mundo Activa, nombre que lleva su emprendimiento.

Edmundo Varas junto a clientes/Instagram

Originalmente, el periodista Sergio Rojas formaba parte del esfuerzo, pero por motivos particulares decidieron separarse.

