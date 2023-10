María Jimena Pereyra y Tania García comparten ecografía de su bebé: "Después de tantos años esperando"

25 oct. 2023 - 21:00 hrs.

En septiembre de este año, María Jimena Pereyra y su esposa, Tania García, sorprendieron al anunciar una emotiva noticia: se convertirían en madres por primera vez.

La cantante argentina ya había comentado hace algún tiempo que deseaban agrandar la familia y en mayo reveló que comenzarían un nuevo procedimiento de fertilidad.

"Si les contara cuántos intentos llevamos ya, pero bueno, siempre con las mismas esperanzas, con las mismas ganas", señaló en mayo pasado.

María Jimena Pereyra y Tania García/Instagram

Por fortuna para la pareja la espera terminó y por estos días disfrutan el embarazo de Tania. A través de sus respectivas cuentas de Instagram, ambas compartieron imágenes de la ecografía del bebé.

"Después de tantos años esperando este momento, aquí estás mi pequeña vidita. Te esperamos con todo el amor del mundo con mamá”, escribió García, etiquetando a Pereyra, quien replicó el video en su cuenta de Instagram.

Un sueño que tenían desde hace años

En una entrevista de televisión, la exintegrante de Rojo Fama Contrafama, reveló que el proceso para tener un hijo había sido sumamente difícil. "Llevábamos 12 intentos de ser madres, de diferentes maneras, pero la cosa no funciona", declaró en ese entonces.

"Trato de ser la fuerte, que no se me note tanto la angustia o la decepción para darle la fortaleza a mi señora, porque sé que es ella que pasa por todo este proceso. Sé que muchas veces siente culpabilidad de que no esté funcionando", continuó.

Pereyra comentó que, en total, llevaban 7 años intentando convertirse en madres, algo que finalmente lograron conseguir.

