Madre de Tomás Ross: ¿Por qué rechazó la ayuda del Ministerio de Salud para traer medicamento a Chile?

Camila Gómez, la madre de Tomás Ross, niño de 5 años que padece distrofia muscular de Duchenne, rechazó la ayuda que le ofreció el Ministerio de Salud (Minsal) para traer a Chile el medicamento que necesita su hijo, fármaco que es catalogado como el más caro del mundo.

La mujer, que lleva 23 días caminando en su travesía desde Ancud, en Chiloé, hasta Santiago, necesita recaudar $3.500 millones para suministrarle el fármaco a su hijo, el cual debe recibir antes de octubre, mes en que cumple los 6 años.

Camila Gómez se reunió con la ministra de Salud, Ximena Aguilera, el pasado viernes en la región de Ñuble, instancia en que la secretaria de Estado le planteó que el Minsal podía traer el medicamento a Chile, oferta que fue rechazada por la madre de Tomás.

¿Por qué la madre de Tomás rechazó la ayuda del Minsal?

La madre de Tomás Ross rechazó la ayuda del Minsal, puesto que solo le ofrecían a importar el fármaco, pero ella debía financiarlo.

"Lo que ellos me ofrecieron fue que yo pagara el medicamento en su totalidad y que ellos me lo traían a Chile para que se lo pusiera en un hospital público. Pero yo debía costearlo en su totalidad. Ellos no iban a dar ningún tipo de aporte ni apoyo económico. Solamente podían traer el frasco a Chile", señaló Gómez a Radio Biobío.

La mujer también detalló que, por la seguridad de su hijo, prefiere viajar hasta Estados Unidos con el fin de que el medicamento se lo suministren en un recinto de salud donde ya hay experiencia en este tipo de tratamientos.

"Al ya tener la totalidad del dinero, yo preferiría como madre, por seguridad de mi hijo, que se lo administren en el lugar donde están los especialistas que ya han puesto esta terapia a otros niños. En un lugar donde están preparados para manejar este tipo de terapias, y no que lo administren aquí por primera vez médicos que nunca no están acostumbrados. Este medicamento nunca se ha puesto en Chile", añadió.

En otra entrevista, la mujer valoró que "gracias al pueblo de Chile no necesita la ayuda del Ministerio de Salud" y es que en la campaña solidaria ya ha logrado recaudar casi la totalidad del dinero que necesitan.

Incluso en el Arkansas Children’s Hospital de Estados Unidos, ya esperan a Tomás Ross para iniciar el tratamiento. En el país norteamericano incluso una familia chilena los recibirá, los pasajes aéreos serán donados por Latam y el fármaco financiado por la ayuda de quienes donaron con la causa.

"Cualquier madre entendería que si ya tiene el dinero para pagar el mejor lugar, obviamente voy a preferir eso y no que pueda ocurrir cualquier error de un medicamento tan caro", precisó Camila, quien también sinceró que en su reunión con el Minsal, solicitó ayuda para los otros niños que padecen distrofia muscular de Duchenne.

"Les dije que para Tomás ya está resuelto. Gracias a la gente está resuelto. Pero yo les pedí que ya no ayudaran a Tomás, sino que hicieran el camino para los demás niños que van a necesitar esta terapia. Ellos dijeron que el medicamento por ahora no se puede traer a Chile", finalizó.

¿Cómo puedo donar?

