La caída del "DJ Marvin": Lideraba banda criminal dedicada al tráfico de drogas en la Región Metropolitana

09 may. 2024 - 22:35 hrs.

¿Qué pasó?

La Policía de Investigaciones (PDI) junto con el Ministerio Público lograron desbaratar a una banda que operaba en el sector denominado Pequeña Caracas de la comuna de Estación Central, en la Región Metropolitana.



La operación "Marvin" permitió la detención de siete personas, un chileno, dos venezolanos y cuatro colombianos. Cinco estaban en situación irregular, incluído el líder de la agrupación criminal: un conocido DJ de la capital, DJ Marvin, quien se encargaba de recibir y distribuir la droga.

Música, luces, discotheques y fiestas electrónicas. DJ durante las noches, su especialidad era la guaracha. Mal no le iba: trabajaba tocando en diferentes eventos en Santiago. En sus redes sociales mostraba sus mezclas y compartía sus éxitos. El problema es que no le bastaba con eso. La música no era todo, tenía otros ingresos.

Captura del video

Se decomisó droga avaluada en más de $150 millones

El prefecto Claudio Tobar, jefe de la Brigada de Investigación Criminal (Bricrim) de Cerrillos, detalló que se logró irrumpir "en domicilios de las comunas de Independencia, Estación Central, Peñaflor y Quinta Normal, para poder así lograr incautar 30 kilos de droga avaluada en más de $150 millones, equivalente a más de 61 mil dosis".

Además, el efectivo consignó que se recuperaron armas, dos vehículos que eran utilizados para el transporte de la droga, y dinero en efectivo.



Por su parte, el fiscal Luis Isla, de la Fiscalía Centro Norte, señaló que se pudo "determinar la existencia de dos domicilios de acopio de droga que estaban ubicados, uno en la comuna de Independencia, y otro en Quinta Normal".

Tres de los detenidos ya fueron formalizados y quedaron en prisión preventiva, y se amplió la detención de los cuatro restantes.