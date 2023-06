Aseguran que submarino perdido era manejado con un control de videojuegos de hace 20 años

Conmoción generó la desaparición de Titán, el sumergible que era utilizado para hacer expediciones en el fondo del mar, con el fin de que sus ocupantes pudieran ver los restos del Titanic.

Con el pasar de las horas, se confirmó que cinco personas iban dentro del submarino en el momento en que dejó de enviar señales sobre su ubicación.

Hasta el momento no se han dado a conocer detalles que puedan entregar señales respecto a dónde se encuentra el buque.

Lo que sí han aparecido, son supuestos antecedentes que podrían deslizar la escasa seguridad que suponía embarcarse en este transporte.

Según precisa el medio Hipertextual, algunos reportes indicarían que Titán se manejaría a través de un control de videojuegos con una data de más de 20 años.

En un video viralizado a través de Twitter, se ve cómo un control del año 2005 para computadores, era utilizado para dirigir al submarino.

Y’all please watch this. It’s a CBS story that aired a while back about that submarine that is now missing. The creators of that missing submarine are DEEPLY unserious. pic.twitter.com/B6JriITyZj