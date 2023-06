"Te vamos a romper todo, Mauro": Mujeres cuelgan pancarta afuera de la casa de hombre infiel

20 jun. 2023 - 13:00 hrs.

Dos mujeres protagonizaron una escandalosa funa en Argentina, contra un hombre, a quien acusaron de infidelidad, gritándole insultos y arrojándole objetos.

Las protagonistas de este hecho colgaron una gran pancarta con un mensaje de amenaza en la reja de afuera de la casa del supuesto infiel. El suceso fue grabado en vídeo y se hizo muy popular en las redes sociales.

La funa contra el supuesto infiel

La situación se inició cuando dos mujeres optaron por hacerse cargo de una situación que para ellas resultaba injusta. En concreto, acusaron a un hombre llamado Mauro de haberle sido infiel a una de ellas.

La tensión aumentó cuando se presentaron a las afueras de la casa del hombre y le exigieron que saliera a ‘dar la cara’ y que enfrentara las consecuencias de los actos que supuestamente había cometido.

Posteriormente, las mujeres, claramente enojadas, empezaron a lanzar insultos y objetos hacia la casa, logrando que el hombre se asomara por la venta, pero no que saliera del inmueble.

Es por esto que las mujeres no se detuvieron y colgaron una gran pancarta en la reja de la vivienda con un amenazante mensaje: “Mauro, te voy a hacer m… Nunca confíes en una mujer despechada”.

Tras colgar la pancarta, la dupla intentó ingresar a la residencia, pero no lo lograron a pesar de que una de ellas trepó por la reja. Durante el agitado momento, alguien grabó la situación y se escucha cómo las mujeres le gritan al hombre: “Te vamos a romper todo, Mauro. Me la va a pagar. Filmá, filmá”.

Pese a que hasta el momento, no se sabe en qué terminó esta funa, lo cierto es que se volvió viral en las redes sociales, alcanzando miles de reproducciones en Twitter, donde los usuarios dejaron comentarios como: “Sin saber el contexto, me declaro a favor de Mauro”, “sin justificar su aparente infidelidad, tocará bancar a Maurito en esta cruzada”, “qué locas, al toque manguerazo de agua”; y “no sé ni qué pasó, pero estoy del lado de Mauro”; entre otros.

El que está tranquilo el día de padre es este muchacho…

Es tremendo este escrache… RT #escrache #despecho pic.twitter.com/XhjNljLpAx — Miriam Lanzoni (@miriamlanzoni) June 18, 2023

Me manda otra vecina… ay Maurito

Que tengas un hermoso día. Necesito saber como siguió esto… #despecho pic.twitter.com/v2bxus7aCo — Miriam Lanzoni (@miriamlanzoni) June 18, 2023

