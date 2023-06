Joven se durmió en un bus y un niño le cortó el pelo: "Lo cobarde que fue la madre"

19 jun. 2023 - 18:00 hrs.

Una joven llamada Carolina Moura utilizó su cuenta de TikTok para contar un insólito momento que vivió: un niño le cortó el pelo en un bus en España, mientras ella estaba durmiendo.

Mediante un video que ya suma más de 2,5 millones de reproducciones en la red social china, Carolina reveló cómo sucedieron los hechos.

"Lo cobarde que fue la madre"

De acuerdo a su relato, ella volvía del gimnasio y estaba sentada en el penúltimo asiento del bus cuando se quedó dormida; sin embargo, despertó luego de que la madre le diera un golpe al niño, quienes bajaron inmediatamente en la siguiente parada.

Carolina no entendía lo que había sucedido hasta que se tocó el cabello y se percató de que el menor de edad le había cortado una de sus trenzas.

"No he llorado ni nada, estoy como en shock", dijo, tras bajar del medio de transporte.

Cuando llegó a su casa se desató la trenza y se impactó de cómo le quedó el cabello, por lo que acudió de inmediato a la peluquería para que arreglaran el desastre que le dejaron.

En otro clip y ya con su nuevo corte de pelo, señaló: "Yo me lo tomo con humor, pero flipo —me impresiono— con lo cobarde que fue la madre".

"Honestamente, me pareció raro, pero no llegué ni a verles la cara y, solo una vez abajo, toqué en un segundo el pelo y me faltaba la mitad de una trenza", reveló.

"Esto ha sido un anticonceptivo buenísimo", finalizó en el video.

Revisa los videos

@carolynnna Escuchame como es de fuerte? Y la señora que no dice nada???? En fin siganme y a veriguen el final de esta triste historia ig/: carolynmoura ♬ Elevator Music - Bohoman

@carolynnna Si llega a ser mi hijo le falta españa pa correr jajajajaja ♬ Storytelling - Adriel

