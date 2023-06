"Se la pasan criticando": Venezolana revela 5 cosas que no le gustan de sus compatriotas que viven en Chile

20 jun. 2023 - 11:22 hrs.

Las redes sociales suelen ser plataformas de entretención, pero al mismo tiempo de desahogo para muchas personas. Este fue el caso de Francisca, una joven venezolana que vive en Chile.

La usuaria publicó un video en TikTok criticando algunos comportamientos de sus compatriotas en nuestro país, lo que generó cierta controversia en Internet.

En específico, la joven reveló cinco cosas que no le gustan de los venezolanos que viven en Chile, en un video que ya tiene más de 500 mil reproducciones y miles de comentarios.

¿Qué dijo la tiktoker?

En el registro, Francisca comenzó diciendo: "Ahora se la quieren echar de la gran vaina... 'Ay, no, que yo uso puro RC 21, puras Nike, que, por favor, ir pa' la feria... Ay, no, de lo último'. Chamo, que se han puesto 'mojoneros' y embusteros".

"'No, que yo en Venezuela tenía tres carros (autos), dos casas, tenía ganado, yo vine pa' acá porque un amigo me insistió, pero yo no quería venir'", señaló la joven, afirmando que esta es otra de las actitudes que le ha molestado.

En tercer lugar, la tiktoker indicó que "se la pasan criticando... 'Que Chile es aburrido, que la comida no me gusta...'".

Al mismo tiempo, remarcó que otra actitud que no le parece bien es cuando sus compatriotas dicen "no, es que yo por 25 mil no voy a trabajar. Esa serás tú, pero yo por 25 mil no le trabajo a nadie, ni a un chileno".

Por último, y en quinto lugar, la joven manifestó que "se la pasan hablando mal, pero quieren imitar al chileno, no te digo".

Tras viralizarse el video, las reacciones no se hicieron esperar y algunos usuarios dejaron comentarios como "quizás la forma de decirlo es la que molesta", "no soy así gracias a Dios. Muy bendecida en Chile" y "no todos los venenzolanos son iguales".

