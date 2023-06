Desalojan casa ocupada ilegalmente en Barrio Matta Sur tras denuncia por tráfico

20 jun. 2023 - 09:51 hrs.

¿Qué pasó?

Este martes se llevó a cabo el desalojo de una vivienda en el Barrio Matta Sur, en la comuna de Santiago, en el que vivían ciudadanos venezolanos y colombianos, luego de la denuncia de supuesto tráfico y consumo de drogas en el lugar.

Hasta el momento no se registran detenidos, pero sí se está trabajando para dar ayuda a niños que también fueron sacados del lugar.

¿Qué dijo Carabineros?

El capitán Nelson Maira de la cuarta comisaría de Santiago, declaró que se hizo el desalojo de una vivienda ubicada en Miguel León Prado con Rogelio Ugarte, en la que vivían “nueve personas en situación irregular y tres niños, todos entre nacionalidades colombianas y venezolanas”.

“Es una ocupación irregular, aunque cancelaban un arriendo entre los 100 y 120 mil pesos por habitación conforme a información de la Municipalidad”, agregó el funcionario.

Sobre el procedimiento en sí, afirmó que comenzó producto de una denuncia por tráfico de drogas y consumo en el lugar, complementando que hasta el momento no se han registrado detenidos producto que no hay delitos asociados que se hayan comprobado, pero que mientras “se está recabando la información donde se puede ayudar por el asunto de los niños que no se vulneren sus derechos”.



“Tenemos ciertos delitos y por eso es que se ha hecho un esfuerzo por aplacar en el sector todos éstos. Son diferentes hechos. Han sido diez las casas intervenidas”, señaló sobre el sector en que se llevó a cabo este deaslojo.

Finalmente, aseguraron que las personas que ocupaban esta casa vivían en condiciones riesgosas debido a que la instalación eléctrica no estaba bien hecha y presentaba peligro de incendio.

