Presidenta de México responde a supuesta orden de Trump contra carteles: "EEUU no va a venir con los militares"

08 ag. 2025 - 15:18 hrs.

¿Qué pasó?

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, descartó este viernes una invasión de Estados Unidos a territorio mexicano, tras informes periodísticos en los que se asegura que Donald Trump ordenó utilizar al ejército de su país contra los cárteles de la droga.

El diario New York Times informó este viernes que el mandatario norteamericano firmó en secreto una orden que autoriza al Departamento de Defensa a emplear fuerza militar contra cárteles latinoamericanos que su administración denominó como organizaciones terroristas.

Por su parte, el diario The Wall Street Journal dijo que Trump pidió opciones al Departamento de Defensa que incluirían el uso de fuerzas especiales o apoyo de inteligencia, y que cualquier acción estaría coordinada con las autoridades de otros países.

"No va a haber invasión, eso está descartado"

"Fuimos informados que venía esta orden ejecutiva y que no tenía que ver con la participación de ningún militar o ninguna institución en nuestro territorio", dijo Sheinbaum en su habitual rueda de prensa matutina, agregó que su gobierno coopera con Estados Unidos para atender el problema del narcotráfico.

"Estados Unidos no va a venir a México con los militares; cooperamos, colaboramos, pero no va a haber invasión, eso está descartado, absolutamente descartado y, además de que lo hemos manifestado en todas las llamadas, no está permitido, ni es parte de ningún acuerdo", señaló la mandataria.

La presidenta aseguró que las agencias del país norteamericano que tienen presencia en México "están muy reguladas".

Amenazas de Trump

La administración Trump ha amenazado en varias ocasiones a México con aranceles al acusar que el país permite la entrada de drogas, en particular del letal fentanilo, y de migrantes indocumentados a su territorio.

Incluso, en una llamada con Sheinbaum, Trump planteó directamente la entrada del ejército de su país a México para combatir a los cárteles, a lo que la presidenta se ha negado.

Todo sobre Donald Trump