Destrozan a Víctor Dávila por su rendimiento en el América y piden que sea regalado "a cualquier equipo"

07 ag. 2025 - 12:54 hrs.

El jugador chileno Víctor Dávila se encuentra viviendo uno de sus momentos más duros en el Club América de México, al que arribó en septiembre de 2024 tras su paso por el CSKA Moscú de Rusia.

Y es que a pesar de que "Las Águilas" eliminaron al Portland Timbers de Felipe Mora mediante lanzamientos penales por la Leagues Cup, los fanáticos no aprobaron el desempeño del delantero de 27 años.

Es más, los hinchas manifestaron toda su indignación en redes sociales y exigieron la salida del atacante nacional del equipo, considerando que el conjunto azulcrema pagó 8,3 millones de dólares por su fichaje.

¿Qué dijeron de Víctor Dávila en México?

A las críticas se sumó el comentarista deportivo Karim Mendiburu, quien lanzó un categórico mensaje contra el chileno: "A Víctor Dávila tendrían que regalarlo a cualquier equipo".

Dávila vistiendo la #11 del América / AFP

"Aunque sea, que les den la mitad de la mitad que costó. Ni modo, a veces pasa así", deslizó tajantemente el comunicador azteca.

Desde hace semanas que en México se habla sobre una posible partida de Dávila del América. El Puebla y Querétaro podrían quedarse con sus servicios.