Fue diagnosticada con un extraño cáncer de riñón, logró sobrevivir y ahora brinda ayuda psicológica a otros pacientes

23 jun. 2022 - 20:30 hrs.

Laura Wilkinson, de 30 años, optó por mudarse en marzo del 2020 con su novio Wilson, de 27, a su natal Lancaster, en Lancashire, Reino Unido. El hecho ocurrió en pleno confinamiento por coronavirus, fecha en la cual su pareja, incluso, le propuso matrimonio.

Pese a la pandemia y a las restricciones que había en ese momento, la vida le sonreía a la joven. Sin embargo, tres meses después, es decir, en junio, comenzó a presentar problemas de salud.

A partir de ese entonces, Laura comenzó a tener infecciones del tracto urinario, al igual que en 2018, además de un fuerte dolor en el costado izquierdo de su cuerpo, razón por la cual su médico le recomendó que se sometiera a exámenes, informa Independent.

El diagnóstico

En este contexto, la joven fue diagnosticada con carcinoma de células renales cromófobo. En un principio, no sabía de qué se trataba, hasta que los doctores le explicaron que era una forma rara de cáncer de riñón, pero que tenía tratamiento.

Tras un arduo proceso de recuperación, Laura ahora se encuentra en etapa de remisión, aunque no negó que "tuve mucha suerte".

"Mis médicos, desde el médico general hasta el hospital, fueron fantásticos y mi cáncer se detectó temprano, cuando estaba en etapa uno y el tumor medía solo 1,3 pulgadas (3,5 centímetros)", sostuvo.

"Entré en modo supervivencia"

Pese a los síntomas que tenía en ese entonces, la joven aclaró que "no me pasó por la mente que fuera cáncer... Cuando me diagnosticaron y me dijeron que necesitaba cirugía, entré en modo supervivencia".

En este sentido, la paciente indicó que "tomé terapia y esa fue la clave para que volviera a tener una vida normal... Estaba libre de cáncer, pero estaba muy traumatizada por lo que había pasado, me sentía muy ansiosa y tenía flashbacks".

"Incluso, ir al hospital a revisión era muy difícil. El olor del jabón de manos era suficiente para desencadenar los flashbacks", remarcó.

¿A qué se dedica ahora?

La joven aseguró que ahora planea concretar su matrimonio en un hotel de Lancaster en julio del 2023: "La vida es muy buena ahora, pero no siempre fue fácil", expresó.

Al mismo tiempo, reveló que ahora trabaja en el mismo recinto médico donde fue atendida, brindando apoyo psicológico a los pacientes en cuidados intensivos o que fueron dados de alta tras sufrir una grave enfermedad.

"Puedo empatizar mucho con mis pacientes, pues he estado en una de esas mismas camas y sé lo difícil que es. Me encanta mi trabajo", cerró.