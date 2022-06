Al menos 59 muertos: Lluvias torrenciales en India y Bangladés dejan millones de personas afectadas por las inundaciones

Las lluvias monzónicas en India y Bangladés causaron al menos 59 muertos y millones de personas se vieron afectadas por las inundaciones, según informaron este sábado las autoridades.

Las inundaciones amenazan regularmente a millones de personas en Bangladés, un país de baja altitud. Sin embargo, los expertos afirman que el cambio climático está aumentando su frecuencia, su gravedad y su carácter repentino.

Gran parte del noreste del país está bajo el agua y se han desplegado tropas para evacuar a las personas aisladas. Mientras que varias escuelas se convirtieron en refugios de emergencia para alojar a los habitantes de las aldeas que se inundaron en pocas horas.

"El viernes por la mañana toda la aldea estaba bajo el agua y todos estábamos aislados", dijo Lokman, cuya familia vive en la aldea de Companyganj.

"Tras esperar todo el día en el tejado de nuestra casa, un vecino nos rescató con una barca improvisada. Mi madre dijo que nunca había visto una inundación así en su vida", añadió este joven de 23 años.

Asma Akter, otra mujer rescatada de las inundaciones, explicó que su familia no había comido desde hacía dos días.

"El agua subió tan rápido que no pudimos llevarnos ninguna de nuestras pertenencias", dijo.

Desde el viernes, los rayos caídos durante las fuertes lluvias mataron al menos a 21 personas en Bangladés, indicaron a AFP responsables de la policía.

Entre ellos figuran tres niños de entre 12 y 14 años que perecieron en la ciudad de Nandail, informó el jefe de la policía local, Mizanur Rahman.

Otras cuatro personas murieron en deslizamientos de tierra provocados por las tormentas en la ciudad portuaria de Chittagong, afirmaron oficiales de policía.

En la vecina India, al menos 16 personas fallecieron el jueves en el estado de Meghalaya (noreste) tras corrimientos de tierra y riadas que anegaron carreteras, informó en Twitter Conrad Sangma, primer ministro de este estado.

Pained to learn about the death of 7 individuals in Mawsynram Block, #EastKhasiHills District due to landslides & 2 deaths in #SouthWestKhasiHills District (1 civilian & 1 @BSF_Meghalaya jawan).



My deepest condolences to the families of these individuals@PMOIndia @AmitShah