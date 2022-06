"Es uno de los casos más trágicos que he visto": detienen a niña de 10 años por matar a mujer que discutía con su madre

Una niña de diez años fue detenida en Florida, Estados Unidos. luego de matar a tiros a una mujer que peleaba con su madre. El hecho ocurrió en un complejo de apartamentos.

La policía de Orlando practicó la detención de la pequeña, quien fue llevada a un centro de reclusión de menores. El caso pasó a manos del fiscal Monique Worrell, quien será el encargado de determinar los cargos que enfrentará la menor de edad.

De acuerdo con la versión de la policía de Orlando, las mujeres involucradas en la pelea eran Lashun Rodgers, de 41 años, (víctima) y Lakrisha Isaac, de 31 años, (madre de la niña).

Ambas mujeres discutían. La niña al verlas tomó un arma y disparó en dos oportunidades matando en el acto a Rodgers.

Los vecinos reportaron el hecho a la policía, pero no se logró hacer nada por la mujer, pues ya no tenía signos vitales. Familiares y amigos piden justicia por lo ocurrido.

El fiscal del estado, Monique Worrell, aseguró que a lo largo de sus 22 años de carrera es la primera vez que le toca ponerse al frente de un caso de este tipo.

“Este es uno de los casos más trágicos que he visto en mis 22 años de carrera”, dijo Worrell por medio de un comunicado que replicó el noticiero de televisión Fox News.

En el lugar donde ocurrieron los hechos los parientes de la mujer asesinada dejaron velas y flores como una manera de honrar su memoria.

