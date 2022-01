Acusan a un adolescente de matar a niña de 12 años tras darle una pastilla de fentanilo: "Yo quiero justicia"

Un adolescente de 16 años fue acusado de ser el responsable del asesinato de Dalilah Julianna Mederos Guerrero, una niña de 12 años. Mientras sus amigos la grababan, la menor inhaló “tres cuartas partes de lo que pensó que era una pastilla de Percocet triturada”, pero realmente se trataba de fentanilo.

El traficante de drogas fue acusado de entender el peligro que representa la droga y proveerla a la niña, anunció el fiscal de distrito del condado de Santa Clara, Jeff Rosen, informó People en Español.

“Después de miles de muertes, todos deberían saber que el fentanilo es un veneno mortal”, aseguró Rosen en un comunicado citado por la revista People.

La muerte de Dalilah se produjo el sábado 14 de noviembre de 2020, cuando acompañada de otros dos adolescentes llamó al traficante y compró una pastilla llamada “M-30”, relató el fiscal del condado en California, Estados Unidos.

La policía tardó un año en conseguir al sospechoso

“El grupo la grabó en video alineando la píldora triturada para ingerirla”, dijo el fiscal en el comunicado. “Después de inhalar el fentanilo, se desmayó y comenzó a roncar”. Dalilah fue llevada de urgencia al Centro Médico Regional en San José, donde poco tiempo después fue declarada muerta.

Tras coordinar una investigación que se extendió por un largo periodo de tiempo, la policía finalmente consiguió un dato clave y dieron con el arresto del sospechoso de 16 años, cuyo nombre se mantuvo oculto por ser un menor de edad.

María Guerrero, la madre de Dalilah, pidió a los padres cuidar a sus hijos tras lo ocurrido. "Mi hija ya está muerta y es un dolor muy fuerte para mí porque mi hija ya no va a regresar. Ya no va a estar nunca con nosotros. A ninguna mamá se lo deseo, no se lo deseo a nadie", dijo a Univisión.

La madre de Dalilah Julianna Mederos Guerrero, habló sobre el reciente arresto de un joven acusado de la muerte de la menor. Mira los detalles.

➡️ https://t.co/UVSZHlCLXo pic.twitter.com/9RYhK0NSo9 — Noticias14 (@noticias14) January 28, 2022

Dalilah se convirtió en la persona más joven en sufrir una sobredosis fatal en el condado. “Yo quiero justicia, lo más que se pueda”, señaló.