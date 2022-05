"No me lo comí, estaba muerto": Indignación en Argentina por hombre que pescó un delfín en peligro de extinción

14 may. 2022 - 18:30 hrs.

¿Qué pasó?

Indignación generó en Argentina un hombre que capturó a un delfín en peligro de extinción y se lo llevó envuelto en una toalla.

El hecho fue grabado por una pareja que se encontraba en el lugar tomando mate.

¿Qué se sabe?

El 9 de mayo, una pareja que pasaba la tarde en la playa de Mar del Tuyú (centro de Argentina) grabó cómo un sujeto se llevaba al delfín al hombro.

Según contó la mujer al medio TN, al llegar a la playa vieron unas redes de pesca y al rato aparecieron dos hombres que se metieron al mar. Cuando sacaron las mallas, se encontraron con el delfín franciscana, una especie que se encuentra en peligro de extinción.

La mujer mostró el registro a un funcionario municipal, quien dijo que derivaría la información a la Defensa Civil. Sin embargo, no conforme con la respuesta, envió el video a una amiga animalista que les dijo que hicieran la denuncia. Ese día decidieron ir a la policía a denunciar el hecho.

Las imágenes, además, fueron rápidamente viralizadas y causaron la indignación de distintos proteccionistas de la fauna y del medioambiente.

A través de su Brigada de Control Ambiental (BCA), el 12 de mayo, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Argentina presentó una denuncia penal ante la Unidad Fiscal en Materia Ambiental (UFIMA) por la comisión de la presunta infracción a la Ley N° 22421 de Conservación de la Fauna.

El hombre se defiende

Matías P., el hombre acusado de llevarse al delfín, contó a Infobae su versión.

"Quiero dejar en claro que yo no pesqué al delfín, él se enanchó cuando ya estaba muerto. No me lo llevé como un trofeo porque lo enterré a pocas cuadras de donde se enganchó. No me lo comí, ya estaba muerto", aseguró.

El hombre aclaró que no es pescador y que ese domingo tiró el trasmallo, lo que hace cada cierto tiempo, y el lunes se encontró con el animal flotando y muerto.

“Estaba con mis hijos menores y, al sacarlo, me pregunté qué hacía con esto. Decidí llevar a mis hijos a la casa. Después busqué a un muchacho frente de la playa que me prestó una pala y fui a enterrarlo en un médano cercano. Nunca fui con una masa y un cuchillazo, quedó enganchado en el trasmallo, ya muerto”, siguió.

Matías dijo que "honestamente, no estaba al tanto de que no se podía poner el trasmallo. No sabía. Lamento lo del delfín, lamento haberlo sacado yo. Para muchos estuvo mal, aunque también, para muchos otros estuvo bien que lo haya enterrado".