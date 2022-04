"No sé si alguna vez podré viajar en tren": Pasajero estuvo sentado al lado del hombre que inició tiroteo en New York

Al menos 29 heridos, 10 de ellos por bala, fue el último balance del tiroteo provocado por un hombre el martes en plena hora punta en el Metro de Nueva York. Uno de los afectados habló y aseguró haberse sentado al lado del sujeto, quien le disparó en la rodilla, lo que catalogó como el "peor dolor de toda mi vida".

Eran aproximadamente las 8:24 de la mañana en el Metro de New York, donde pasajeros viajaban en el tren N, el que lleva a Manhattan desde Brooklyn. De repente, la rutina se rompió y una densa columna de humo les tapó la vista, ignorando lo que pasaría luego.

Hourari Benkada, de 27 años, conversó con CNN respecto a este hecho, asegurando que él estaba sentado a un lado del que inició el peligroso tiroteo en plena hora punta del Metro neoyorquino.

"Me siento shockeado, estoy tembloroso. No sé si alguna vez podré viajar en tren", lamentó el joven que recibió un disparo por la parte de atrás de la rodilla cuando intentó escapar de lugar.

De acuerdo a su relato, el hombre venía con una bolsa de lona y vestía un chaleco de la MTA (Metropolitan Transportation Authority). Benkada, luego, detalló que lanzó una bomba de humo y que en un lapso de 20 segundos, comenzó el tiroteo y que este, según su percepción, duró al menos dos minutos.

Cuando trató de escapar, dijo que en el camino se encontró con una mujer embarazada, a la que intentó ayudar en medio del caos. Fue ahí cuando lo alcanzó la bala, la que según los médicos, le rozó la rótula. "Fue el peor dolor de toda mi vida", aseguró.

La policía está siguiendo la pista de un hombre de 62 años, afroamericano y de contextura gruesa, que alquiló en Filadelfia un vehículo, encontrado en la tarde del martes en Brooklyn, cuyas llaves se encontraron en el lugar del tiroteo, precisaron las autoridades locales.

Se trata de un hombre corpulento, que llevaba un chaleco de obra de nilón de color naranja y verde, y cuya foto difundieron en la rueda de prensa.

"Él es Frank James, quien es una persona de interés en esta investigación", publicó en Twitter. La policía ofrece una recompensa de 50 mil dólares (más de 40 millones de pesos chilenos) por entregar o dar datos que permitan dar con él.

This is Frank James who is a person of interest in this investigation. Any information can be directed to @NYPDTips at 800-577-TIPS. pic.twitter.com/yBpenmsX67