Video muestra a decenas de personas escapando de tiroteo en Metro de Nueva York

Al menos 13 personas resultaron heridas durante un tiroteo en una estación de metro de Brooklyn, un barrio de Nueva York, informaron el martes las autoridades.

"A eso de las 08:27 de la mañana la policía respondió la llamada al 911 de una persona herida en el metro" en Brooklyn, dijo a la AFP una portavoz de la policía de Nueva York.

In regard to the multiple people shot at the 36th Street subway station in Brooklyn, there are NO active explosive devices at this time. Any witnesses are asked to call @NYPDTips at #800577TIPS. Please stay clear of the area. More provided information when available. pic.twitter.com/8UoiCAXemB