"Persona de interés en esta investigación": quién es Frank James, principal sospechoso del tiroteo en Nueva York

Al menos 23 heridos, de ellos 10 por bala, es el último balance del tiroteo provocado por un hombre el martes en plena hora punta en el metro de Nueva York, anunció la policía, que pidió la colaboración ciudadana para hallar al sospechoso.

"Realmente hemos tenido suerte de que no fuera mucho peor de lo que ha sido", dijo la jefa de la policía de Nueva York, Keechant Sewell en una conferencia de prensa.

La policía ofrece una recompensa de 50.000 dólares (más de 40 millones de pesos chilenos) por llegar al autor del tiroteo que se volatilizó en medio del caos.

La policía está siguiendo la pista de un hombre de 62 años, que alquiló en Filadelfia un vehículo, encontrado en la tarde del martes en Brooklyn, cuyas llaves se encontraron en el lugar del tiroteo, precisaron las autoridades locales.

Se trata de un hombre negro corpulento, que llevaba un chaleco de obra de nilón de color naranja y verde, y cuya foto difundieron en la rueda de prensa.

"Él es Frank James, quien es persona de interés en esta investigación", publicó en Twitter.

This is Frank James who is a person of interest in this investigation. Any information can be directed to @NYPDTips at 800-577-TIPS. pic.twitter.com/yBpenmsX67