Recién nacida fue abandonada en una bolsa de basura y encontrada por un ciclista: Su madre arriesga 6 años de cárcel

09 abr. 2022 - 17:22 hrs.

¿Qué pasó?

El pasado miércoles un hecho generó conmoción en Argentina, luego que un bebé recién nacido fuera abandonado al interior de una bolsa de basura, en el mismo sitio donde pasa el camión a recoger los residuos.

Afortunadamente, un ciclista se dio cuenta de la presencia del lactante y junto a un vecino logró rescatarlo.

No llegó el camión de basura

Según medios locales, el acontecimiento tuvo lugar en Morón Sur, en la ciudad de Buenos Aires, cerca de las 04:00 horas, de acuerdo a lo registrado por las cámaras de seguridad del sector.

En las imágenes se ve a una mujer cruzando una calle con dos bolsas negras en sus manos, para luego dejarlas en una esquina y huir.

Una hora después, un ciclista que transitaba por la avenida escuchó un llanto proveniente de una de las bolsas y creyó que eran animales. De inmediato llamó a un vecino para que lo ayudaran a revisar los residuos antes de que llegara el camión de la basura.

"Me dijo que había escuchado unos ruidos entre las bolsas, que parecían unos gatitos. Le dije ‘vamos a sacarlos, no los vamos a dejar ahí’. Cuando me acerco, levanto la bolsa, la desato, y cuando la abro veo a la criatura", relató el vecino que rescató a bebé.

Los médicos que atendieron al lactante indicaron que este se encontraba en buen estado de salud y que solo presentó hipotermia tras permanecer tanto tiempo en el exterior. Además, se agregó que "Manuela Sofía", como fue bautizada más tarde, tenía dos o tres horas de vida cuando fue encontrada.

Su madre fue dejada en libertad

De acuerdo al medio Todo Noticias, las cámaras de seguridad permitieron la identificación de la madre de la menor y su posterior detención, el pasado jueves. Sin embargo, fue dejada en libertad 24 horas después.

Se trata de una mujer de nacionalidad paraguaya, de 42 años, quien luego fue internada en el mismo hospital de su hija y con la posibilidad de ver a sus familiares.

Eso sí, pese a quedar libre, enfrenta una causa judicial por abandono de persona que la podría llevar a la cárcel hasta seis años.