Padre de niño secuestrado en San Bernardo relata minutos de terror: "Me decía 'ese hombre me quiere matar'"

09 abr. 2022 - 12:53 hrs.

¿Qué pasó?

Hace unos días se conoció el caso de secuestro de un niño de 12 años en la comuna de San Bernardo, quien fue abordado por una persona, amenazado de muerte y retenido por más de una hora.

Su padre conversó esta mañana con Meganoticias Alerta, donde relató los minutos de desesperación que vivió mientras buscaba a su hijo.

¿Qué dijo?

Víctor Manuel Soto, padre del menor, comentó que como familia actualmente están tranquilos.

"Igual tengo un poquito de angustia, porque podría haber sido mayor, pero gracias a Dios no fue así. Lo hemos abordado con tranquilidad, con harta paz, y la idea de esto es hacerlo público para que no les pase a otras personas, porque la verdad es que no se lo doy a nadie", dijo.

De acuerdo a sus palabras, el menor salió a botar una botella cerca de la casa donde viven, momento en el que apareció un sujeto que lo abordó, le tapó la cara y lo arrastró.

El padre del niño indicó que a eso de las 16:30 horas, al llegar a su domicilio, se encontró con su hijo mayor "desesperado, porque el niño había salido a botar un envase y desapareció. Les dije que estuvieran tranquilos y que lo iba a ir a buscar. 'Debe de andar por ahí', pensé eso altiro. Lo empecé a buscar por todos lados y cuando pasaron 20 ó 30 minutos, me puse en alerta".

"Lo busqué por todos lados, era una búsqueda incesante. Fue espantoso para mí. Di una alerta al WhatsApp del condominio para pedir ayuda, salió mucha gente a ayudarme. Pero cuando pasó una 1 hora 20 minutos, yo le empecé a pedir a Dios que me devolviera a mi hijo, porque ya no tenía otra alternativa, ya me había rendido", expresó.

El momento cuando encontró a su hijo

"Después que hice ese acto de fe, se me ocurrió ir a un lugar que había ido como tres veces. Empecé a correr por ese sitio y empecé a gritar el nombre de él, y de repente aparece en el final, donde hay mucho pastizal, arrancando, en shock. Cuando me ve, se devuelve y se asusta, porque no me conoció y yo le seguí corriendo y lo agarré por atrás y le dije 'soy tu papá'... Me miraba como perdido. Y me decía 'ese hombre me quiere matar, nos va a matar'", contó su padre.

"Yo le decía 'quédate tranquilo, hijo, no va a pasar nada, yo llegué acá a rescatarte', y él me decía que por qué yo no estaba ahí cuando él se lo llevó, que le tapó su cara, que tenía la mano hedionda y se lo llevó", comentó.

Finalmente, sobre el estado actual de su hijo, explicó que "él está tranquilo. Yo soy un agente de paz, yo no tapo la violencia con más violencia, y eso mismo le he dado a él. Entonces, él está tranquilito, hay una profesional que lo está atendiendo. Duerme bien, no me ha dicho más cosas... Gracias a Dios, el tipo no le hizo nada, solo lo arrastró".