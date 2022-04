"Cuando descubrí la Blondie descubrí que podía ser yo": Rodolfo Carter y su relación con discoteca capitalina

09 abr. 2022 - 10:00 hrs.

"Gente común: una historia oral de la Blondie" se llama el último libro del periodista Rodrigo Fluxá, en el cual se recogen relatos sobre el origen, el apogeo y el presente de uno de los centros nocturnos más famosos del país: la discoteca Blondie.

En el texto son varios famosos asiduos al recinto, como Sergio Lagos, Blanca Lewin, Alberto Fuguet y Javiera Mena, entre otros, quienes detallan sus experiencias en dicho lugar. Sin embargo, uno de los que más llamó la atención fue la participación en el libro del alcalde de La Florida, Rodolfo Carter.

"Podía ser yo"

El edil floridano comenzó recordando su infancia y la reacción que tuvo su madre cuando lo vio interpretando "Lo siento mi amor", de la española Rocío Jurado.

"Me acuerdo perfecto de tener siete años –vivía en la villa Los Copihues, en La Florida– y estar cantando a todo pulmón 'hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo, que mi cuerpo no tiembla de ganas al verte encendido'. Y mi mamá mirándome por la venta y diciéndome 'no cante eso'", dijo, según lo que recoge el diario La Tercera.

Tras avanzar en el relato, Carter sostuvo qué fue lo que le gustó de la Blondie. "Yo venía de Derecho de la Católica y me cargaban las discoteques del sector de Las Condes. Me aburría esa impostura que uno tenía que adoptar para sentirse parte: Tener que ser un winner, ser un bacán, decir me vengo a agarrar una mina. Y Plaza Ñuñoa siempre fue izquierda caviar. Cuando descubrí la Blondie descubrí que podía ser yo", dijo.

"No tengo que dar explicaciones"

En otra parte del texto, el exmilitante UDI recordó también una visita que realizó a la discoteca con parte de su equipo.

"Estaban aterrorizados: 'Te van a sacar una foto, nos va a penar'. Pero si me sacan la foto en la Blondie, pico, que la saquen. Si me encuentran chulo, problema de ellos; si es ambigua sexualmente, problema del que le importa. Soy soltero, tengo cincuenta años, no tengo que dar explicaciones de lo que hago en mi vida", añadió.

"Me daría vergüenza que me saquen una foto en Lollapalooza, por lo caro, no en la Blondie", afirmó finalmente sobre personas que lo puedan ver o fotografiar festejando en la afamada discoteca del sector poniente de la comuna de Santiago.

