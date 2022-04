"Odio este examen": Marcela Vacarezza muestra su incomodidad al realizarse ella misma un examen PCR

08 abr. 2022 - 13:00 hrs.

La figura de televisión Marcela Vacarezza publicó un video en su cuenta de Instagram, en donde expuso su incomodidad al momento de realizarse ella misma un examen PCR.

En Estados Unidos, a diferencia de países como Chile, en gran parte de los lugares donde toman las muestras para detectar el coronavirus, se le pide a los solicitantes que ellos mismos se introduzcan el hisopo a sus cavidades nasales, siendo supervisados por personal sanitario en el procedimiento.

La molestia de Marcela

Vacarezza subió un video en donde aparece sentada en su automóvil, mientras ella misma se introduce la tórula nasal, mostrando su molestia, pese a que la vara entra unos pocos centímetros en cada cavidad.

"Odio este examen de mier... Y aunque me lo pasan para hacérmelo, yo misma soy responsable y me duele igual", escribió en primera instancia la mujer, recibiendo una serie de críticas en los comentarios de parte de sus seguidores.

Estas apuntaban a que la toma de la muestra nasal, a juicio de muchos, estaba mal realizada y eventualmente podría entregar un resultado falso. Ante dichos cuestionamientos, Marcela respondió con todo.

"No es mi afán polemizar si está o no bien hecho. Aquí te lo haces tú por la boca a veces, por la nariz en otros lados, por ambos en otros, o te lo hacen muy suave o muy profundo. Solo en Chile me lo han hecho hasta el cerebro", explicó.

Tras editar el pie de su publicación, recibió el respaldo de algunos de sus seguidores, mientras que otros siguieron insistiendo en que su examen no estaba bien hecho.

