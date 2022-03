"Su papá ya no está en nuestras vidas": Madre piensa cambiarle el nombre a su hijo porque le recuerda a su ex

Un drama es el que vive una madre, hecho que dio a conocer en redes sociales. Y es que está pensando en cambiarle el nombre a su hijo, aunque por una razón en particular, la cual generó todo tipo de reacciones.

La mujer acudió al portal "Mumsnet" para compartir su historia y conocer la opinión de los usuarios, asegurando que tanto a ella como al niño de 4 años no les gusta su nombre, informa The Sun.

En este sentido, la adulta aclaró que a Jake le molesta tanto llamarse así, que incluso ha llegado a llorar rogándole para que haga algo al respecto.

"Cada vez que lo digo me acuerdo de su papá"

Respecto a este tema, la madre de Jake dejó en claro que "mi hijo odia su nombre. Dice que es aburrido y en realidad ha llorado por eso. Fue nombrado por mi primo, y también tiene el mismo nombre que un familiar cercano".

"Él dice que quiere que su nombre sea su propio nombre y no el de otra persona. Tampoco me gusta mucho su nombre", sostuvo la mujer.

No obstante, la madre del pequeño manifestó que "no fue mi primera opción y su papá lo decidió, su papá ya no está en nuestras vidas y cada vez que lo digo (su nombre) me acuerdo de su papá (que se llamaba igual)".

"No le he dicho a mi hijo mis sentimientos hacia su nombre, siempre le aseguro que es su nombre y es encantador, pero ha pasado más de un año desde que realmente comenzó a odiar su nombre y no ha cambiado", remarcó.

La pregunta de la madre del niño

La madre de Jake expuso que el niño quiere ser conocido como 'Evan' y que se encuentra aproblemada, ya que este año empezará a ir al colegio, por lo que no sabe si hacerlo o no con anterioridad.

"¿Debería ponerlo como 'Evan' para que lo llamen así en la escuela y luego, si se apega a esto cuando crezca, podemos cambiar su nombre legalmente?" ¿O debo seguir alentándolo a que lo llamen por su verdadero nombre?", agregó.