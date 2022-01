Salió a comprar leche para sus hijos y volvió con un millón de dólares en los bolsillos

Ni en sus mejores sueños Dennis Willoughby imaginó que ganaría la lotería, pero así fue, puesto que se consagró como ganador de un millonario premio gracias a un boleto de "raspa y gana" en Estados Unidos.

Todo comenzó una vez que decidiera salir de su casa a comprar leche de chocolate para sus hijos. Sin embargo, al llegar a un supermercado ubicado en Virginia, decidió participar en este concurso.

Contra todo pronóstico, el hombre finalmente logró hacerse con el respectivo monto que equivalía a 1 millón de dólares, aunque recibió un total de 640.205 dólares por concepto de impuestos, informa Caracol.

La Lotería de Virginia se refirió a este episodio y reveló que Dennis no es la primera persona que logra ganar este millonario monto.

De acuerdo a lo anterior, se reveló que antes otro concursante había recibido el premio mayor, conocido como "Platinum Jackpot", el cual es al parecer muy difícil de ganar.

Esta suposición fue confirmada por la propia Lotería de Virginia, que comunicó que las posibilidades de ser un ganador son de 1 en 1.632.000.

Una imagen viralizada en redes sociales muestra al padre de familia vestido con una polera gris y una gorra, sosteniendo el flamante cheque de 1 millón de dólares.

This Virginia dad really earned his "#1 Dad" mug when he returned home with chocolate milk AND a $1,000,000 winning Platinum Jackpot scratcher! 😱👏👏👏🤞https://t.co/pNfAUtPHYN