El gran susto que vivió José Antonio Neme durante el fin de semana de Año Nuevo

Un gran susto fue el que vivió el conductor del "Mucho Gusto", José Antonio Neme, durante este fin de semana de Año Nuevo, el cual le hizo pensar que estaba contagiado de coronavirus.

El periodista se contactó de forma telemática con el matinal, desde su casa, en donde explicó la serie de hechos que realizó durante este domingo 2 de enero, que le hizo suponer que tenía Covid-19.

"Anoche (domingo 2 de enero) dije 'hace calor, me voy a tirar un chapuzón', tipo 6, 7 de la tarde, y yo creo que me enfermé de la guatita como Christell, entonces en la noche me sentía afiebrado, me tomé la temperatura, tenía un poquito de temperatura y uno al tiro aplica el protocolo Covid", indicó de entrada el conductor.

Confidenció que "me encerré en mi pieza, dije, 'no voy a salir hasta que tenga un PCR'. Vinieron en la mañana, me tomaron el examen al estilo Presidente electo y está negativo".

Luego de contar el gran susto que vivió durante esa jornada, aprovechando que estaban conectados desde el hogar de Neme, se pudo conocer algunos lugares de su morada.

Lo primero que hizo fue mostrar a sus dos perros galgos que lo estaban acompañando en el departamento, y además mostró su sala de estar, la cual está llena de alfombras y camas para que sus canes descansen cuando lo estimen conveniente.

Posteriormente dio a conocer su balcón, el cual tenía plantas como helechos y otras que no requieren tantos cuidados, ya que reconoció que si bien le gusta jardinear, no es "muy bueno" haciéndolo. Ejemplificó lo anterior revelando que hace poco se le murió una hortensia.

Por último pudimos ver su dormitorio, el cual se caracterizó por tener un papel tapiz de hojas y un cubrecamas en el mismo estilo. "Esta es una pieza temática", bromeó el conductor.

"Mucho Gusto" se emite de lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, justo después de Meganoticias Conecta.

