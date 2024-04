"Estoy segura de que voy a ganar": Daniela Aránguiz habla en exclusiva con Neme sobre querella de Maite Orsini

26 abr. 2024 - 13:01 hrs.

La mañana de este viernes, el conductor del matinal "Mucho Gusto" de Mega, José Antonio Neme, se subió al auto de la panelista de televisión Daniela Aránguiz, donde tuvieron una exclusiva conversación.

La entrevista tuvo como eje central la querella por injurias y calumnias interpuesta por Maite Orsini contra la influencer, donde aludió a dos hechos protagonizados por la expareja de su actual novio, Jorge "Mago" Valdivia.

El primero de ellos corresponde a dos imágenes que Aránguiz subió a sus historias de Instagram. En una aparecía ropa interior, y en la otra, un recipiente del medicamento Clotrimazol, usado para el tratamiento de infecciones y hongos. Sobre la foto del calzón, Daniela escribió, "prefiero ser limpia" y "una cosa es ser bruja y la otra es ser cochina".

El segundo hecho aludido en la acción judicial corresponde a un suceso que ocurrió el pasado 24 de marzo, donde Daniela, en otra de sus historias, criticó el actuar de Jorge Valdivia, afirmando que prefirió ir a un curso de cocina con Maite en vez de ir a buscar a los dos hijos que tienen en común.

"Estoy segura de que voy a ganar este caso"

"Ayer tuvimos una entrevista con el abogado de la diputada Orsini y ella dice que tiene temor de tu conducta agresiva, provocadora, y que efectivamente ha habido un ataque consistente a ella, ¿eso es así?", consultó Neme.

Al respecto, Aránguiz aseveró que "yo creo que no es a ella, es a él —Jorge Valdivia—, pero quizá ella se lo tomó a personal (...). La relación tensa ha sido con él y obviamente que si un hombre involucra a una mujer, entremedio de la pelea con su ex señora, ese no es mi problema".

Daniela Aránguiz

Respecto a la publicación de ropa interior que realizó en Instagram, la influencer precisó que "cuando yo mostré los calzones e hice todo lo que hice, no sabía que era ella". Luego acotó que "el mismo abogado de ella dijo que eran sus calzones, así que no hay una injuria.

La exesposa de Jorge Valdivia también reflexionó diciendo que "esto era innecesario, cansador, agotador, pero tengo todo y me siento supersegura con mi abogado, Claudio Rojas. Yo estoy segura de que voy a ganar este caso. Si yo tengo que sentarme delante de un tribunal y contar detalle por detalles cada palabra, lo voy a hacer".

Desde el estudio, Karen Doggenweiler, le preguntó a Aránguiz si es que habría una arremetida judicial de su parte. Frente a esto, la influencer sinceró que "siento que el mejor para darme un abanico de posibilidades es Claudio, mi abogado".

