Es el abogado de Daniela Aránguiz: ¿Cuál es la edad y trayectoria de Claudio Rojas?

25 abr. 2024 - 17:10 hrs.

Hace unos días se dio a conocer que la diputada Maite Orsini (RD) se querelló contra Daniela Aránguiz por el delito de injurias y calumnias en medios de comunicación social.

La demanda está acompañada de pruebas como mensajes, historias de Instagram y publicaciones de medios de comunicación en los que la panelista de TV insulta a la parlamentaria, quien actualmente es la pareja de Jorge "Mago" Valdivia, el exmarido de la exchica Mekano.

Producto de la querella, Aránguiz tomó cartas en el asunto y su abogado en el caso será Claudio Rojas.

Este profesional aseguró a Canal 13 que el dinero usado por Orsini para pagar su abogado sería de Jorge Valdivia y, por lo tanto, también de Aránguiz, al seguir casados por sociedad conyugal.

"Acá hay un tema súper sensible que viven muchas mujeres en nuestro país. Acá hay una suerte de violencia económica. Yo tengo las lucas, yo tengo el poder, tú haces lo que yo digo, eso es violencia económica pura y dura", aseguró Rojas.

Maite Orsini demando a Daniela Aránguiz

¿Quién es Claudio Rojas? El abogado de Daniela Aránguiz

Claudio Rojas es un reconocido abogado que por largos años ha tenido participación en la televisión chilena. Nació el 2 de julio de 1979, por lo que actualmente tiene 44 años.

En su cuenta de LinkedIn no aparece ningún antecedente laboral ni experiencia, aunque se describe como un "abogado senior", es decir, sería un profesional con amplia experiencia y con alto estatus, según destacan desde Unir.

Rojas es el director jurídico de San Martín Abogados. "Además de desempeñarse destacadamente en el ejercicio libre de la profesión, ha ejercido la docencia del derecho tanto en aula, como a través de medios masivos, principalmente televisión", destacan en el sitio web del estudio. También, en algún momento trabajo con la familia de Fernanda Maciel.

Por otra parte, Rojas trabajó durante cinco años hasta el 2023 como panelista del programa "Hola Chile" de La Red. El abogado contó a LUN que "los ejecutivos nos dijeron que la posibilidad de nuevos proyectos podría darse en el segundo semestre de 2023. Entonces, ante tal incertidumbre, creí que lo mejor era cerrar el tema".

Claudio Rojas es el director jurídico de San Martín Abogados

Tras ello, ha aparecido en otros programas y matinales de la TV abierta. "Ante cualquier posibilidad que exista (en TV) lógicamente estaré dispuesto”, aseguró.

La advertencia de Claudio Rojas a Maite Orsini y el "Mago" Valdivia

En medio del caso de Maite Orsini y Daniela Aránguiz, el abogado Claudio Rojas aseguró a Canal 13 que "muchas de estas imputaciones (impuestas por Maite Orsini) no tienen ningún sentido", aunque reconoció que dos hechos serían constitutivos de injurias.

Junto a ello, aseguró que los hijos de Aránguiz y Jorge Valdivia están alineados con su madre, "por lo tanto, si Jorge y Maite quieren que la familia completa desfile por tribunales, lo vamos a hacer. Simplemente, porque los que iniciaron esto fueron ellos".

Ante ello, el abogado aseguró que están estudiando acciones legales tras la querella de la diputada, tanto para el exfutbolista como para Maite Orsini "por temas que tienen que ver con otro tipo de cosas, porque hay mucho más que desgranar acá".



Cabe recordar que dentro de la demanda de Orsini, se solicita que Aránguiz cumpla dos penas de 3 años de reclusión menor en su grado medio, además de dos multas de 20 UTM, es decir, cerca de 1.3 millones de pesos chilenos cada una.

“Soy una mujer fuerte, capaz, sé que me levanto de esto y me levanto de todas. Mi abogado me da mucha confianza, me siento muy cuidada por él”, aseguró Aránguiz a Mucho Gusto.

